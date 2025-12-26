El Alzira FS busca mantener las buenas sensaciones ante el Córdoba

En la inusual fecha de un 27 de diciembe el Family Cash Alzira FS visitará al Córdoba Patrimonio de la Humanidad. El partido correspondiente a la última jornada de la primera vuelta se jugará en horario unificado, a las 18’30 h., ya que en casi todos los partidos hay equipos implicados en la clasificación para la Copa de España. Quedar entre los ocho primeros al final de la primera vuelta de la competición es un aliciente que añade el fútbol sala a sus equipos de Primera División para que se mantengan enchufados el máximo tiempo posible.

No es la primera vez que el Alzira FS juega un partido tan cercano tras el día de Navidad. El 29 de diciembre de 1998 es el único antecedente en el que se enfrentó al Carcaixent en partido de liga Provincial.

El rival de los alzireños tiene remotas posibilidades de clasificarse para la Copa de España. Ninguna si el Jaén gana en el Olivo Arena al Palma o también si se impone O Parrulo al Noia que también está por delante en la tabla. Los verdiblancos tienen los mismos puntos como locales que como visitantes y son el peor equipo goleador en el pabellón Vistalegre. Pese a que el año pasado se complicaron la permanencia en las últimas jornadas, han mantenido el bloque y solo han hecho tres fichajes: Nacho Gómez y Pescio del Wanapix Sala 10 zaragozano y el ex del Family, enrolado el año pasado en Viña Albali y autor de 10 goles, Carlos Gómez. Este año ya ha igualado la cifra goleadora en media liga. También han recuperado a Zequi tras su paso por Manzanares. “Tienen un gran portero en el veterano Fabio, ex de ElPozo e Inter que completan con Víctor Areales, con gran juego de pies”, comentó el entrenador alzireño, Braulio Correal. “Murilo y Carlos Gómez son el gran peligro desde el ala izquierda con 11 y 10 goles respectivamente”, añadió.

El técnico alzireño espera que “el equipo mantenga las buenas sensaciones de los empates contra Manzanares y Noia e incluso ante Jaén aunque perdiésemos”. Braulio no contará con Pablo Ibarra, que ha vuelto lesionado de los partidos amistosos de Uruguay y será sustituido por el juvenil Aarón. Por su parte, Emanuel Santoro no dispondrá de Nacho Gómez, lesionado con una rotura de ligamento de la rodilla.