Carlet reconoce la "coca sanginosa" como Bien de Relevancia Local
El consistorio reivindica la importancia de proteger este producto que ha perdurado durante generaciones y forma parte del recetario tradicional valenciano
La "coca sanginosa" de Carlet ya es Bien de Relevancia Local. Así lo aprobó la corporación durante el último pleno con el objetivo de poner en valor un elemento gastronómico, social e identitario profundamente arraigado a la ciudad.
La tradicional coca de manteca y también todas aquellas variedades que a lo largo de los años se han ido comercializando como la de crema, chocolate, nueces y pasas se han convertido en una seña de identidad de Carlet y en un producto que no puede faltar en los hornos locales y asociaciones.
El consistorio pone en valor su "elaboración tradicional, a partir de ingredientes sencillos como la harina, los huevos, el azúcar y el sagí, así como su vinculación con las festividades locales, la transmisión de la receta de generación en generación y su presencia viva en la memoria colectiva de Carlet", por lo que consideran "necesaria su protección institucional y su reconocimiento oficial como expresión propia del patrimonio cultural carletí".
Carlet desconoce el origen de este producto típico, aunque las referencias orales y la documentación sitúan la "coca sanginosa" como un producto "muy presente desde hace varias generaciones", ya que forma parte del recetario tradicional valenciano de dulces de horno y consolidándose como un símbolo de nuestra identidad gastronómica.
Feria gastronómica
El Ayuntamiento de Carlet y entidades locales trabajan desde hace años en varias actividades para impulsar este producto entre los vecinos y visitantes. Carlet celebra año tras año la Feria de la Coca Saginosa, que se ha convertido en el eje estratégico de este acontecimiento y una muestra anual de cultura gastronómica y patrimonio vivo, donde los hornos locales, asociaciones y vecindario participan activamente en su difusión.
Tras este reconocimiento, Carlet "da un paso firme en la preservación de su patrimonio cultural inmaterial" para asegurar que la "coca saginosa" continúe como un elemento vivo y reconocido por las generaciones presentes y futuras. "Es un símbolo que une gastronomía, tradición e identidad colectiva y que refuerza el orgullo identitario de la ciudadanía en torno a uno de los sabores más auténticos de nuestra historia", señalan desde el ayuntamiento.
