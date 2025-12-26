La impermeabilización salvará los murales góticos de la ermita de Carcaixent de las humedades

Carcaixent iniciará el próximo mes de enero las obras necesarias para proteger de las humedades las pinturas góticas del siglo XV, entre las que destaca una versión de la Última Cena y tres figuras que posiblemente representan santos, de la ermita de Sant Roc de Ternils de la localidad.

Los trabajos, que ascienden a 33.874 euros y serán costeados a través de una serie de ayudas procedentes de la Diputación de Valencia y el Gobierno de España, buscan eliminar las humedades del exterior de la ermita, que se filtran hacia el interior del templo y podrían acabar dañando los murales descubiertos en 2022 gracias a un inversión municipal de 47.000 euros. Concretamente, el proyecto se centra en la reparación del drenaje, es decir, el consistorio trabajará para canalizar mejor el agua y, así, evitar que se acumule o se filtre en la ermita e impermeabilizará las zonas críticas para proteger los murales.

El ayuntamiento, como informó este diario, solicitó ayuda el año pasado a varias administraciones para encontrar una vía de financación y, así, evitar que las pinturas sufran daños durante los episodios de lluvia, que se han repetido en varias ocasiones, y con gran intensidad, durante los últimos meses.

Las obras, que en palabras de la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, son "muy necesarias", se iniciarán en enero y se prolongarán durante tres meses. Almiñana explica que este espacio sufre este tipo de problemas, por lo que es importante encontrar una solución para evitar que termine afectando a las pinturas. Hace unos meses, el consistorio ya realizó algunas actuaciones a través de un contrato de emergencia, pero la alcaldesa alertaba de la necesidad de poner otras soluciones para evitar daños mayores.

Segundo proyecto

Tras la reparación de las humedades, Carcaixent trabaja en un segundo proyecto, que permitirá descubrir nuevas pinturas en la ermita. "Si no hacemos estas obras previas no se puede iniciar el segundo proyecto", afirma Almiñana. Varias referencias bibliográficas ya apuntaban la existencia de estos murales de gran valor, que podrían crecer durante los próximos meses al iniciarse esta segunda fase.

El consistorio, tras varios estudios, afirma que probablemente hay más murales ocultos bajo las capas de templina y estratos de cal. De momento, se ha detectado una versión de la Última Cena y motivos barrados con los colores rojo y amarillo de la Senyera del rey Jaume I, además de las tres figuras humanas. Se intuyen, según el consistorio, restos en el menaje del lado de la epístola.

El ayuntamiento, a su vez, busca preservar la ermita, ya que se han detectado algunos actos vandálicos que han provocado, entre otros daños, la rotura de algunas ventanas. Por ello, se instalaron cámaras de vigilancia hace unos meses. Además, Carcaixent, y una vez realizadas estas obras, pondrá en marcha un ciclo de actividades artísticas y visitas guiadas para dar a conocer este espacio entre la ciudadanía y los visitantes.