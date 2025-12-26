La suerte se queda en Alzira: tras dar medio millón el 22 de diciembre reparten 300.000 euros de la Lotería Nacional

La Administración Número 5 de Lotería de Alzira La Sort ha hecho honor a su nombre y ha repartido dos importantes premios en cuatro días. Si el lunes fue de las pocas en la Ribera que vendió alguno de los números premiados en el Sorteo Extraordinario de Navidad, el jueves, 25 de diciembre, hizo un particular doblete navideño con el primer premio de la Lotería Nacional. Ochocientos mil euros en menos de una semana.

"Estamos en racha, que pase algo asó no es muy normal", admite, emocionada, Soraya Escolá, que regente la administración de lotería junto a Toni Rodríguez. "Hemos tenido mucha suerte", añade. La sorpresa es lógica y comprensible. Ya hace dos años completaron una campaña histórica, pues repartieron premios tanto del sorteo de Navidad como del Niño, un hecho inaudito en la capital ribereña y del que no muchos loteros pueden presumir. En esta ocasión, el azar ha querido que en cuestión de cuatro días entregaran medio millón de euros por el 90.693 que cantaron los niños de San Ildefonso el lunes y trescientos mil del primer premio de la Lotería Nacional, que ha recaído en el 79.200 (treinta mil euros el décimo).

"Me gusta ver los sorteos, pero este no lo vi, me enteré por los mensajes que me llegaron", explica la lotera, que prosigue: "No es la primera vez que damos un primer premio de los sorteos del jueves, pero el hecho de que coincidiera el día de Navidad y que vengamos de haber repartido el tercero el lunes lo hace muy especial".

Escolá prevé que los dos premios casi consecutivos supondrán un incentivo de cara a la compra de cara al sorteo del Niño: "Cuando das algo, por poco que sea, en Navidad, siempre viene más gente. Este año, que venimos de dar el tercero y ahora un primer premio, seguro que eso será un impulso", asegura.

La suerte está. O aparece. Aunque también se busca. La lotera alzireña lo tiene claro: es una recompensa al trabajo. "Hacemos muchas horas y nos movemos mucho, buscamos intercambios de series con otros compañeros para tener más números que ofrecer. El tercer premio que dimos el lunes vino con un número que conseguimos en Granada, en un viaje que fue un desastre total porque hasta se nos rompió el coche y, casualidades de la vida, va y toca", indica Escolá.