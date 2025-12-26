La tortuga invasora gana terreno a la autóctona en el Xúquer

Es más fácil encontrarse un ejemplar de tortuga invasora en el Xúquer que uno de la especie autóctona. Así lo constata la última campaña de control de la población de este reptil en el principal corredor fluvial de la comarca, organizada por Acció Ecologista-Agró y en la que participaron un centenar de alumnos del Florida Campus Alzira.

La iniciativa se enmarca dentro del conocido como proyecto Emys, que cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana y de Caixa Popular. Definida como una campaña de ciencia ciudadana, el colectivo ecologista promueve varias jornadas en un mismo punto de ríos, barrancos o humedales con el objetivo de controlar la población de tortuga autóctona en los hábitats de agua dulce.

En la primera de las jornadas, un grupo de cincuenta y dos alumnos de primer y segundo curso del ciclo formativo de Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre participaron en la instalación de dos nasas en Xúquer, a su paso por Alzira. En los días siguientes, estudiantes de sexto de Primaria y de tercero de ESO revisaron las trampas para comprobar qué animales encontraban. En uno, se retiraron tres tortugas invasoras, dos de la especie ‘Trachemys scripta elegans’ y una de ‘Trachemys scripta scripta’. En el último, aparecieron hasta seis ejemplares. «Desgraciadamente, los 102 alumnos que han participado este 2025 en el proyecto Emys no han conseguido identificar ninguna especie autóctona, de igual manera que el año pasado, a pesar de saber de su presencia en este curso de agua», lamentó el grupo ecologista.

Los nueve ejemplares de tortuga invasora se enviaron al Centre de Recuperació de Fauna ‘La Granja’ del Saler, de acuerdo con lo que estipula la normativa vigente. También otras especies invasoras que se localizaron durante aquellos días: un ‘blackbass’ (‘Micropterus salmoides’), una veintena de cangrejos americanos (‘Procambarus clarkii’) y un siluro (‘Silurus glanis’), cuya presencia ha ganado protagonismo en los últimos meses tanto en el Magro como en el Xúquer tras el desembalse de Forata durante la dana del pasado 29 de octubre de 2024.

Ejemplares de tortuga exótica hallados en Alzira. / Levante-EMV

Importancia de concienciar

En el pasado, las sucesivas campañas del proyecto Emys han localizado tanto ejemplares de tortuga autóctona como exóticas e invasoras, sin ir más lejos, sucedió así el año pasado en el barranco de Barxeta y se repitió el resultado meses más tarde. Sin embargo, el último de los intentos no ha logrado su objetivo, si bien sirve para constatar el asedio que sufren las especies vernáculas ante el imparable avance de aquellas provenientes de otros ecosistemas y que se adueñan de los hábitats a los que llegan.

Con todo, el grupo ecologista ha manifestado su satisfacción:«Estamos muy contentos de esta colaboración, que ha sido posible gracias a la implicación del profesorado del centro, puesto que nos permite acercar el Proyecto Emys a las nuevas generaciones y ayudar a concienciarlas en la problemática de la presencia de las especies invasoras en nuestros ríos y en la necesidad de no comprar animales vivos y posteriormente abandonarlos, siendo esta una de las causas que contribuye a su agravamiento».