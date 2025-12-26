La UD Alzira ficha a Diego Díaz para reforzar su delantera y suplir la falta de gol

El parón navideño era el momento elegido por la UD Alzira para hacer los primeros movimientos en su plantilla y afrontar el segundo tramo de la competición con tiempo antes del cierre del mercado el 2 de febrero. En solo unas horas el club azulgrana anunció las bajas de tres jugadores y el fichaje de un delantero.

El ariete que llega para paliar la falta de gol del equipo, 14 goles en 14 partidos, es un viejo conocido de Ramón Llopis, Diego Díaz. El de la Palma del Condado era el delantero titular del San Roque de Lepe donde había marcado tres goles en 700 minutos. El exaurinegro ha marcado 111 goles en su carrera amateur, 73 de ellos en Tercera División y la actual Tercera RFEF. En el recuerdo quedaban los ocho goles que marcó a las órdenes del actual técnico del Alzira en el Benicarló. El delantero ha querido volver a ser dirigido por el burrianense y ha pagado la cláusula del club lepero. En su bagaje goleador destacan los 10 goles que marcó el año pasado en el Santanyí balear, siete en el Ciudad de Lucena o seis en el Puertollano.

Por el contrario, el club comunicó las bajas de Santi, Aguilar y Nacho Castañeda. El extremo de Chiva llegó del juvenil de División de Honor del Albacete donde había marcado doce goles. En la pretemporada y durante la liga ha dejado pinceladas de buen jugador pero en los tres últimos partidos ya no ha sido alineado. El joven ariete de 19 años se podrá enfrentar a su ya exequipo el 4 de enero ya que ha firmado en el Utiel.

Tampoco ha jugado estos tres últimos Jose Aguilar, el mediocentro de Museros que había contado menos tanto para Paredes como para Llopis. La tercera baja ha llegado a petición del jugador. Nacho Castañeda, que ultimaba su recuperación, y se contaba con él ha pedido la baja al considerar que no iba a tener los minutos que esperaba.