La vivienda alcanza en Alzira su valor más alto desde 2010 tras crecer un 50% en 5 años

Conseguir una vivienda a una precio asequible va camino de ser una utopía. El mercado inmobiliario, tanto para un alquiler como para una compra, sigue una tendencia alcista que dificulta el acceso a un hogar en unas condiciones económicas que no comprometan la estabilidad financiera de las familias. La estadística elaborada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sobre ciudades de más de 25.000 habitantes muestra un incremento del valor del metro cuadrado que, en el caso de Alzira, alcanza el 50% con respecto al coste de hace cinco años. Con este crecimiento, la capital de la Ribera Alta ha registrado el dato más elevado desde 2010.

El último informe, que incluye tasaciones de centenares viviendas a la venta en los tres municipios con más población de la comarca hasta el tercer trimestre de este año, evidencia la situación de un mercado inmobiliario en pleno crecimiento. El de Alzira es el más prominente. El valor medio del metro cuadrado disponible alcanzó, a finales de septiembre, los 1.075,1 euros tras crecer un 7,7% en solo tres meses. El balance del trimestre anterior situaba el precio en 998 euros.

Durante los tres primeros trimestres del año, la capital ribereña ha registrado oscilaciones tanto a la alta como la baja. Mientras que el dato de marzo representaba un aumento con respecto al cierre de 2024, en junio descendió para volver a crecer el tercer trimestre. No obstante, incluso con esa tendencia, el precio ha alcanzado valores cada vez más elevados cuando se producía un incremento. Si se echa la vista atrás, se ve con mayor claridad. Mientras que el tercer trimestre de 2020 se cerró con un valor medio del metro cuadrado de 714,7 euros, el mismo periodo de 2025 deja una cifra 357 euros mayor. O lo que es lo mismo, ha crecido un 50 % en el último lustro.

Tendencia rota

La evolución seguida por los valores en Alzira ha llevado a la ciudad a alcanzar el precio más elevado en quince años. Hay que remontarse hasta el segundo trimestre de 2011, en el que el valor promedio del metro cuadrado se situaba en 1.164,7.

El dato de Alzira no es, pese a todo, el más elevado que se puede encontrar en la comarca. Según el informe del Ministerio de Vivienda, las tasaciones más elevadas se encuentran en Sueca, donde el metro cuadrado vale, de media, 1.258,5 euros. Se ha producido, con todo, una ligera reducción entre el segundo y tercer trimestre del año, pues junio se cerró con un promedio de 1.294,7 euros. Se rompe, de ese modo, una tendencia alcista que se había alargado durante cinco trimestres, en los que el dato no paraba de crecer: desde los 969,1 euros del primer trimestre de 2024 hasta los casi mil trescientos del tercer trimestre del ejercicio actual.

También ha sido menos pronunciada la curva de crecimiento registrada durante los últimos años. En su caso, el crecimiento desde 2020 ha sido del 33,5%, pues en el tercer trimestre de dicho ejercicio el precio promedio del metro cuadrado se encontraba en 942,9 euros.

Comparativa autonómica

El menor de los crecimientos en el último lustro se ha producido en Algemesí, aunque eso no quiere decir que la ciudad de la Ribera Alta se haya librado de la escalada de precios del mercado inmobiliario. Entre el segundo y tercer trimestre del año, el valor medio del metro cuadrado de vivienda libre ha aumentado un 4,8% al pasar de 825 a 865 euros. Con respecto a los datos de 2025, las tasaciones ministeriales situaban el precio en 681,2 euros por metro cuadrado, lo que significa que en dicho periodo el coste de adquirir un hogar ha crecido un 27%.

A pesar del aumento, Algemesí se consolida entre las ciudades más baratas para vivir de la provincia. En el balance trimestral, registró el valor más bajo, mejor posicionada en la clasificación que Ontinyent (896,8 euros). En el conjunto de la Comunitat, la Vall d’Uixó, Villena y Elda son opciones más económicas, segúns los datos que maneja el ministerio.