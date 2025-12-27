Cuatro de cada diez turistas posee su propio apartamento vacacional en Cullera

Los turistas no solo generan un gran impacto económico, social y cultural en las ciudades que visitan durante sus períodos de vacaciones, sino que sus opiniones y perfiles también se tienen en cuenta para mejorar la localidad e impulsar nuevas iniciativas. La Càtedra Ciutat de Cullera, junto al Ayuntamiento de Cullera y la Universitat de València, sondea anualmente a los visitantes para conocer su valoración en torno a algunos aspectos de la ciudad y, así, poder conocer qué se puede mejorar.

Los visitantes nacionales vuelven a recuperar cierto protagonismo en Cullera, ya que tres de cada cuatro turistas proceden del territorio español. Por su parte, la presencia extranjera se estabiliza (22,71 %), siendo los alemanes el grupo con mayor presencia. Este cambio progresivo, según la Càtedra de Cullera, indica un proceso de internacionalización del destino y refleja, a su vez, una diversificación creciente respecto a su tradicional mercado nacional. Así se recoge en el informe anual, que muestra el perfil de los visitantes, el tipo de alojamiento o la valoración de los recursos de la ciudad, entre otros aspectos.

El turismo familiar sigue siendo la opción más destacada, ya que un 49,6 % de los encuestados disfrutan de la localidad con sus allegados. La amplía oferta de actividades junto al mar comporta que muchas familias aprovechen sus días de vacaciones en esta ciudad. Por su parte, el 26,6 % de encuestados acude en pareja y el 19,4 % en compañía de sus amigos.

Casi la mitad de los turistas (el 41 %) cuenta con un apartamento propio en la ciudad, lo que demuestra un alto grado de fidelización de este destino. El informe recoge que el 36,6 % de los turistas son recurrentes, es decir, ya han visitado Cullera en anteriores ocasiones, aunque el 35,2 % eligen esta ciudad por primera vez. El resto han visitado la localidad en distintas ocasiones.

Aunque los pisos en propiedad siguen siendo la opción de alojamiento elegida, las cifras no alcanzan todavía los niveles de 2023. La reserva de hoteles también se ha convertido en una de las opciones preferidas por los turistas, ya que un 19,67 % opta por esta opción, un dato que demuestra que la ciudad está incorporando nuevos segmentos turísticos, caracterizados por estancias más breves -el 34,90 % se alojan un máximo de siete días-. No obstante, las reservas a través de internet van ganando cada vez más adeptos, ya que uno de cada cuatro viajeros elige el piso o habitación de manera ‘online’.

Sol y playa

La oferta basada en el sol y la playa sigue siendo relevante a la hora de seleccionar este destino, ya que un 74,79 % de los turistas destacan su buen clima y su cercanía al mar- No obstante, cerca de la mitad de los encuestados también destacan que se trata de un lugar en el que pueden relajarse y descansar y, a su vez, ponen en valor la oferta gastronómica, el coste, la existencia de recursos naturales y paisajísticos y un alojamiento de calidad. Por ello, el 54 % de los encuestados considera que es un destino recomendable. En este sentido, los ámbitos mejor valorados son la limpieza de calles, el medio ambiente y la oferta de ocio y restauración.

El informe también aborda el medio de transporte que utilizan los turistas. En este sentido, el 65,37 % llega a Cullera en coche, seguido del 21,88 % en tren y el 9,42 % en avión. En cuanto a los desplazamientos dentro del municipio, el 52,35 % prefiere moverse a pie, mientras que el 32,41 % en coche, el 8,59 % en autobús y el 3,88 % con coches de alquiler. La bicicleta y el taxi son los medios menos utilizados.

La Càtedra de Cullera no solo ha realizado esta encuesta a los turistas, sino que también ha preguntado a los residentes su opinión en torno al turismo. En este sentido, el 78 % de los vecinos considera que Cullera debería diversificar el modelo y reducir el turismo masivo estacional, es decir, optar por otras opciones más allá de las visitas en verano.

Los resultados muestran que se ha producido una evolución del modelo turístico deseado, ya que, mientras en 2021 predominaba el turismo de sol y playa como principal opción, en 2025 los vecinos optan por un modelo en el que se ponga el valor y la cultura y el patrimonio, por lo que prefieren que el se reduzca el número de turistas y se apueste por un desarrollo local más diversificado.