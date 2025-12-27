Detienen al ladrón de los garajes de Carcaixent

La Guardia Civil ha detenido al autor de 11 robos con fuerza en garajes anexos a viviendas en la localidad de Carcaixent, según ha informado el propio cuerpo en un comunicado. La investigación dio comienzo el pasado 30 de noviembre, cuando se comprobó que estaban teniendo lugar un número de robos inusualmente alto en garajes anexos en viviendas en este municipio. En muchos casos, los moradores de las viviendas se encontraban en ellas mientras se produjeron los robos.

La investigación logró comprobar que el autor de los hechos realizaba labores de vigilancia y análisis de acceso y posterior huida de los inmuebles. Se introducía, por la tarde o de noche, en los garajes comunitarios y accedía al sótano, donde se encontraban los diferentes accesos a las viviendas. Violentaba las puertas y accedía a los domicilios, donde sustraía los objetos de valor que encontraba. A veces, incluso con los habitantes de las casas en el interior.

El pasado 08 de diciembre, tras cometer uno de los robos fue interceptado por una patrulla de la Guardia Civil y otra de Policía Local de Carcaixent cuando trataba de acceder a una vivienda en aparente estado de abandono con varios bultos. Entre estos, se comprobó que había una bicicleta y una herramienta que coincidían con objetos sustraídos en garajes ese mismo día.

En ese momento, tras identificar al sospechoso y comprobar que efectivamente se trataba de los objetos denunciados, se le detuvo y se incautaron estos bienes (para su puesta a disposición judicial como pieza de convicción y posterior entrega a los legítimos propietarios). Además, gracias a las imágenes de seguridad captadas en el garaje se pudo acreditar la participación del autor en todos los hechos denunciados.

Al detenido, un hombre de 30 años y nacionalidad lituana, se le imputan un total de 20 hechos delictivos, once de los cuales son los robos con fuerza detectados en la localidad de Carcaixent. El juez de Alzira que instruye la causa decretó el ingreso en prisión provisional sin fianza del detenido.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto de Carcaixent con la colaboración de la Policía Local de Carcaixent.