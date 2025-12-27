El presupuesto de Carlet cae un 7,5 % en el año del centenario como ciudad

El pleno del Ayuntamiento de Carlet aprobó, en su última sesión, los presupuestos del próximo ejercicio, que han experimentado un descenso del 7,5%. Con algunas de las inversiones más importantes ya en marcha, el gobierno local sacó adelante unas cuentas de 15,3 millones de euros que no encontraron el voto contrario de la oposición, que se abstuvo.

El ejecutivo que lidera el Partido Popular ha defendido que representan «un ejercicio de responsabilidad y realismo» y que la reducción no representará una merma de prestaciones. «Las personas siguen en el centro de las políticas municipales. Garantizamos los servicios esenciales, reforzamos la atención social y continuamos apostando por una administración más eficiente, moderna y preocupada por el bienestar de la ciudadanía», ha expresado la alcaldesa, Laura Sáez.

Tras unos meses en los que el ayuntamiento ha puesto en marcha actuaciones importantes como la reforma de las plazas Major y del Convent i de la Vila o la rehabilitación del teatro, el ejecutivo que encabeza Sáez prevé que las inversiones con fondos propios del próximo año no pasarán de los 120.000 euros.

En el año en el que se conmemorará el centenario de la obtención del título de ciudad, el gobierno municipal destaca el incremento del capítulo de personal en un 5,5%, con el punto de mira puesto en una plantilla de Servicios Sociales «que acumula plazas vacantes y una elevada rotación de personal». Por ello, se considera una prioridad «avanzar en la equiparación salarial y en la mejora de las condiciones laborales, con el objetivo de garantizar un servicio público de calidad». De igual modo, se prevé una actualización de los sistemas tecnológicos municipales o la incorporación de una partida específica vinculada al plan de empleo promovido tras la dana del pasado 29 de octubre.