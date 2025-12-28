El Barxeta se desborda en Carcaixent e inunda Cogullada

Los vecinos y vecinas del barrio de Cogullada están viviendo una tarde crítica. El barranco de Barxeta, como ya había alertado el Ayuntamiento de Carcaixent, ha desbordado y, por lo tanto, ya ha provocado las primeras inundaciones en este barrio y en zonas cercanas. La localidad ha registrado, según recoge la Agència Valenciana de Meteorología (AVAMET), cerca de 191 litros por metro cuadrado, aunque la mayor parte de las precipitaciones se han registrado durante estas últimas horas.

La localidad vigila desde primera hora los distintos barrancos, que podían provocar incidencias en la localidad y, finalmente, el agua ya anega Cogullada. La alcaldesa de la localidad, Carolina Almiñana, ha confirmado que el barranco de Barxeta ya se ha desbordado, aunque prevé que las lluvias remitan a partir de las 21 h, tanto en la localidad como en los municipios cercanos, por lo que "la noche será más tranquila". "El agua empezará a bajar y no deberíamos tener muchas más incidencias", afirma.

La propia alcaldesa, junto a los operarios y la Policía Local, está visitando el barrio para conocer el estado de los vecinos. Cabe recordar que el consistorio ha habilitado La Cadenera, el espacio multiusos, por si se tuviese que llevar a cabo alguna evacuación.

Dos rescates y cortes de luz

Almiñana solicita a la ciudadanía que permanezca en casa y no salga de sus viviendas si no es estrictamente necesario. Durante la jornada de hoy, los agentes han tenido que rescatar a dos personas. Un hombre había quedado atrapado en su casa de campo en la partida del Xiular, por lo que ha tenido que ser rescatado por Protección Civil y la Policía Local, mientras que la otra persona circulaba por un lugar no autorizado.

Algunas zonas de la localidad, además, están sufriendo cortes puntuales de luz por la tormenta eléctrica y la gran cantidad de agua que se está recogiendo en la localidad.