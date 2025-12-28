Carcaixent vigila sus barrancos ante el riesgo de inundaciones y posibles evacuaciones

Carcaixent mantiene bajo vigilancia todos sus barrancos ante las intensas precipitaciones continuas y el posible riesgo de inundación. La localidad ha registrado 152 litros por metro cuadrado durante el día de hoy, de los cuales 37,2 se han registrado durante la última hora.

"La situación es muy complicada, ya que lleva todo el día lloviendo y se espera que siga durante toda la tarde y parte de la noche", ha explicado la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, a Levante-EMV. El consistorio ha movilizado todos los medios disponibles, entre los que se encuentran Protección Civil, Policía Local, la brigada de obras y servicios y Procarsa, en coordinación con la Guardia Civil, bomberos y 112, ante la crecida de los barrancos. Además, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y la Generalitat Valenciana se han puesto en contacto con el municipio para conocer su situación y las necesidades. "Se han movilizado todos los medios para garantizar la seguridad e intentar que los daños sean los mínimos", señala la primera edil, que, a través de un comunicado emitido por el ayuntamiento, recomienda a la ciudadanía tener a mano linterna, radio, documentación y medicamentos básicos y pide a los vecinos que no bajen a sótanos ni zonas bajas. El consistorio, a su vez, recomienda a los residentes buscar lugares elevados ante el probable riesgo de inundaciones.

El Barxeta a su paso por Carcaixent. / Levante-EMV

"La probabilidad de inundación es bastante elevada", reconoce Almiñana. El consistorio presta especial atención durante las últimas horas al barrio de Cogullada y a las zonas más cercanas a los barrancos por si fuera necesario llevar a cabo una evacuación. "La Cadenera está preparada por si tuviésemos que evacuar a los vecinos. Está dotada con grupos electrógenos y tenemos un convenio con Cruz Roja. Esperamos no tener que utilizar este espacio", insiste.

En los últimos minutos, los agentes han tenido que rescatar a un hombre que se encontraba en una casa de campo en la partida del Xiular anegada por el agua.

Alcantarillado colapsado

El ayuntamiento no solo vigila el estado de los barrancos, sino la situación de la red de alcantarillado, que, en palabras de la alcaldesa, se encuentra "colapsada". El consistorio señala que durante la jornada de ayer, la brigada estuvo limpiando las alcantarillas, pero la gran cantidad de agua ha comportado embalsamientos en la localidad.

Para evitar daños en viviendas debido a la acumulación de agua, Almiñana ha solicitado a los vecinos que no se desplacen con sus vehículos si no es estrictamente necesario. "Pedimos que no salgan a las calles si no es necesario y que estén pendientes de la gente mayor o vulnerable", añade la primera edil, que prevé que "las próximas horas serán complicadas".