La crecida del barranco de la Casella empieza a preocupar en Alzira

La crecida experimentada por el barranco de la Casella empieza a preocupar aguas abajo, en el casco urbano de Alzira, y el ayuntamiento está realizando un seguimiento por si tuviera que cerrar las compuertas de desagüe del barrio de Les Basses. El alcalde de la ciudad, Alfons Domínguez, ha explicado que en torno a las 17,45 horas el nivel del caudal a la altura del conocido como Pont de Xàtiva era de 2,65 metros. En ese punto se encuentran las compuertas de desagüe del barrio de Les Basses que en caso de que el barranco siga creciendo se tendrán que cerrar para evitar que se inunde esta barriada a través de los colectores. "La situación, de momento, no es grave, pero si llega al nivel 2,80 m tendremos que plantearnos tomar una decisión", ha explicado Domínguez.

Se da la circunstancia de que el barranco de la Casella recibe todas las escorrentías de un valle que marca habitualmente los registros de lluvia más elevados de la comarca de la Ribera, si bien hoy el temporal ha descargado precipitaciones más modestas que en muchos observatorios del entorno. Valga como ejemplo que la estación que hay en el ayuntamiento ha recogido ya más de 173 litros por metro cuadrado, mientras que el observatorio que Avamet tiene en la Casella marcaba un acumulado de 87 litros por metro cuadrado. Otras muchas estaciones de la Ribera han superado los 100 litros y en Guadassuar incluso los 200. Si el ayuntamiento se ve obligado a cerrar las compuertas y sigue lloviendo, el agua se acumulará en las calles de Les Basses sin salida.

El ayuntamiento está atento al barranco de la Casella, pero también al de Barxeta, ya que una previsible crecida de éste puede acabar bloqueando el desagüe hacia el Xúquer. El Barxeta bajaba a media tarde con un caudal modesto, a pesar de las intensas precipitaciones de la cuecaa alta como Barxeta o Rafelguaraf, donde a mediodía casi se desborda. El Barxeta desemboca en el Casella en perpendicular, por lo que un barranco puede acabar frenando la salida al otro.

Caminos cortados

Por otra lado, la crecida del barranco de la Murta ha obligado a cortar diferentes caminos rurales que atraviesa como el Camí de Sant Bernabeu, el Camí dels Llidoners o el Camí Vell de Corbera. El ayuntamiento también ha alertado a la diputación para que cierre al tráfico la carretera de Albalat (CV-505), ya que el barranco finaliza ese punto sin una desembocadura definida. El cauce tropieza con la carretera y tiene continuidad por el denominado Barranc del Duc, un cauce más estrecho que discurre junto a la calzada y suele provocar inundaciones en Polinyà.