Las lluvias provocan el derrumbe del techo de una casa y la evacuación de vecinos en l’Alcúdia

Cerca de 187 litros por metro cuadrado han puesto en alerta a los vecinos y vecinas de l'Alcúdia durante el día de hoy, especialmente durante las últimas horas, ya que se han registrado cerca de 142 en tan sólo cuatro horas. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso rojo durante las últimas horas en la comarca.

Las fuertes precipitaciones están provocando numerosas incidencias en la localidad, que han movilizado a todos los servicios. Las lluvias torrenciales han provocado la caída del techo de una vivienda en el centro del municipio, aunque no ha habido que lamentar daños personales. La Policía Local se ha desplazado inmediatamente hasta el lugar para comprobar el estado del inmueble y precintar la zona para evitar daños.

Un coche atrapado en un paso inferior de l'Alcúdia. / Levante-EMV

Los problemas en la red de alcantarillado y la gran cantidad de agua caída en poco tiempo ya anegan algunas viviendas del municipio. Las brigadas municipales, agentes de la Policía Local e, incluso, bomberos desplazados hasta el municipio atienden las múltiples incidencias registradas durante las últimas horas. "Estamos recorriendo las calles, hay muchas vías cortadas y estamos atendiendo las casas que se están llenando de agua. La situación es bastante complicada, por lo que pedimos a la gente que no salga de casa", reconocía hace unos minutos la alcaldesa en funciones, Àngels Boix, a Levante-EMV.

Acequia l'Alfarella de Guadassuar, que recibe el agua de los colectores. / Levante-EMV

Los agentes también han tenido que rescatar durante las últimas horas a los ocupantes de un vehículo que circulaba por el puente de COTIF debido a la gran cantidad de agua acumulada, por lo que el consistorio ha decidido cortar el paso.

El ayuntamiento solicita a los vecinos y vecinas que mantegan las vías libres para facilitar el paso de los servicios de emergencia en caso de que sea necesario.

La gran cantidad de agua acumulada en la comarca también está provocando retenciones en la A7 de hasta dos kilómetros a su paso por l'Alcúdia y Carlet.

Incidencias en Guadassuar

Los 188 litros por metro cuadrado acumulados en Guadassuar, de los que algo más de 80 se han registrado en las últimas tres horas, entre las 13 y las 16 h, están empezando a provocar problemas en algunas de las calles más hondas del núcleo urbano y el polígono, ya que el alcantarillado no da más de sí. “No es porque esté embozado, sino que no cabe más agua. Guadassuar es muy plano y llega un punto en el que la acequia l’Alfarella que recibe el agua de los colectores colapsa y, como es lógico, cuesta mucho más drenar”, ha explicado el alcalde, Vicent Estruch, mientras comentaba que por la mañana, al dar el temporal momentos de respiro, facilitaba el desagüe.

La mayoría de trapas de alcantarillado se han abierto en este municipio que también se vio muy afectado por la dana de octubre de 2024 al objeto de facilitar el desagüe de las intensas precipitaciones. Estruch ha enumerado entre las calles con problemas por la acumulación de agua Teniente Mut, Mestre Serrano, Joan XXIII, Benimuslem o la zona del trinquet en el polígono, “zonas que ya de por sí son complicadas”, ha incidido.

Una de las zonas cortadas en l'Alcúdia por la gran cantidad de agua. / Levante-EMV

El ayuntamiento ha pedido precaución a los vecinos para evitar que la circulación de vehículos acabe provocando que el agua entre en viviendas y bajos.

Por otra parte, en el término municipal se han cortado el Camí de la Muntanya, el Camí de la Marxal y la CV-544 entre Alzira y Massalavés.