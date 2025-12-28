La Pobla Llarga evacúa 40 casas de una calle por la inundación del Barxeta
El agua ha acabado entrando en algunas viviendas
El Ayuntamiento de la Pobla Llarga y la Guardia Civil han evacuado a 38 vecinos vecinos de la calle Levante, la más próxima al barranco de Barxeta, debido a la crecida que ha experimentado. La alcaldesa de la Pobla, Neus Garrigues, ha expicado que se ha adoptado la medida por precaución, aunque el agua ha acabado entrando en algunas viviendas.
Garrigues ha estimado que se han evacuado entre 40 y 50 viviendas para garantizar la seguridad de los residentes.
También se han producido inundaciones en el entorno de la Plaça Sesguera, en este caso debido a que la intensidad de las precipitaciones ha colapsado por momentos el alcantarillado y el agua ha acabado entrando en algunas viviendas.
La alcaldesa de la Pobla Llarga ha explicado que la previsión es que a las 20 horas la alerta roja en vigor pase a naranja y la situación pueda mejorar, según la información que le ha transmitido la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.
- Tres constructoras se interesan por reactivar la urbanización fantasma de Càrcer
- La lluvia descarga con fuerza en la Ribera: Un coche atrapado, caminos cortados y alcantarillas colapsadas
- El emotivo reencuentro entre un perro y su dueño en Tavernes de la Valldigna tras dos meses desaparecido: 'Myro lloraba y sus tutores, también
- La ampliación del aparcamiento del hospital de Alzira permitirá a Ribera Salud volver a hacer caja
- Detienen a un hombre con bata de hospital y vía en el brazo en l'Alcúdia que había pintado la matrícula de su coche con rotulador
- El joven de Gavarda que mantiene el vuelo de una tradición milenaria
- Un ingeniero de Alginet lidera la misión europea que llegará a la Luna en 2030
- De reformar la administración de lotería tras la dana a repartir el quinto premio de Navidad