La Pobla Llarga evacúa 40 casas de una calle por la inundación del Barxeta

El agua ha acabado entrando en algunas viviendas

La Pobla Llarga evacúa 40 casas de una calle por la inundación del Barxeta

La Pobla Llarga evacúa 40 casas de una calle por la inundación del Barxeta

Redacción Levante-EMV

Pascual Fandos

Saray Fajardo

Alzira

El Ayuntamiento de la Pobla Llarga y la Guardia Civil han evacuado a 38 vecinos vecinos de la calle Levante, la más próxima al barranco de Barxeta, debido a la crecida que ha experimentado. La alcaldesa de la Pobla, Neus Garrigues, ha expicado que se ha adoptado la medida por precaución, aunque el agua ha acabado entrando en algunas viviendas.

Calle anegada en la Pobla.

Calle anegada en la Pobla. / Levante-EMV

Garrigues ha estimado que se han evacuado entre 40 y 50 viviendas para garantizar la seguridad de los residentes.

También se han producido inundaciones en el entorno de la Plaça Sesguera, en este caso debido a que la intensidad de las precipitaciones ha colapsado por momentos el alcantarillado y el agua ha acabado entrando en algunas viviendas.

La alcaldesa de la Pobla Llarga ha explicado que la previsión es que a las 20 horas la alerta roja en vigor pase a naranja y la situación pueda mejorar, según la información que le ha transmitido la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

La Pobla Llarga evacúa 40 casas de una calle por la inundación del Barxeta

