El río Albaida supera el umbral amarillo a su paso por Manuel y el Magro también crece en Guadassuar

La Confederación Hidrográfica del Júcar alerta sobre "un aumento notable del caudal en el río Albaida a su paso por Manuel". Actualmente se encuentra, según los técnicos, en el umbral amarillo, ya que ha alcanzado valores superior a los 50 metros cúbicos por segundo. El Ayuntamiento de Manuel, ante esta crecida, ha decidido cortar los pasos y caminos cercanos para evitar desplazamientos innecesarios. En los últimos minutos, la CHJ también ha alertado de una crecida del Magro en Guadassuar, mientras que el caudal del río en Algemesí, epicentro de la catastrófica dana en la Ribera, no preocupa en estos momentos.

A pesar de esta crecida, el alcalde de Manuel, César Carbonell, lanza un mensaje de calma, ya que los posibles desbordamientos no afectarían a la localidad. "No se ha desbordado", insiste. A pesar de que el municipio "no se encuentra en peligro", el primer edil se mantiene en contacto constante con los alcaldes de los municipios situados aguas abajo, ya que este aumento del caudal podría provocar inundaciones o situaciones de riesgo en otras localidades.

El río Albaida a su paso por el término municipal de Manuel. / Levante-EMV

Carbonell recalca que "la crecida del río ha sido espectacular". De hecho, en sus palabras, "hacía mucho tiempo que no se superaba este umbral". Cabe recordar que este río no se vio afectada por la trágica dana del pasado 29 de octubre. Técnicos vigilan durante las últimas horas las posibles crecidas del río por si se tuviera que tomar alguna medida, ya que las lluvias no han dejado de caer durante toda la tarde.

La localidad ha registrado cerca de 75 litros por metro cuadrado durante la jornada de hoy, según los datos de la Agència Valenciana de Meteorologia (AVAMET).