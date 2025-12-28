Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso rojo lluviasDirecto: temporal en ValenciaPrecipitaciones en la RiberaCrecida barrancosEs-AlertEntrevista Pérez LlorcaTragedia IndonesiaEntrenador Alcaraz
instagramlinkedin

El río Verde se desborda entre Alberic y Massalavés

El alcalde afirma que, pese al aumento de caudal, el Xúquer se encuentra estable y no representa un peligro

Desbordamiento del río Verde en el linde entre Alberic y Massalavés que ha obligado a cortar algunos caminos rurales.

Desbordamiento del río Verde en el linde entre Alberic y Massalavés que ha obligado a cortar algunos caminos rurales. / Levante-EMV

Pascual Fandos

Saray Fajardo

Alzira

El río Verde se ha desbordado esta tarde entre Alberic y Massalavés como consecuencias de las intensas precipitaciones registradas a lo largo del domingo y ha obligado al ayuntamiento a cortar diferentes caminos rurales del término, según ha informado el alcalde de Alberic, Toño Carratalá. que ha detallado que, afortunadamente, el Xúquer no representaba un peligro a pesar del aumento de caudal ya que su situación es "bastante estable". Cabe recordar la desembocadura del río Albaida en el Xúquer representa en Alberic un punto crítico, ya que cuando el afluente baja crecido suele provocar desboramientos que anegan esta parte del término municipal.

Carratalá ha recordado que hasta las 20 horas está activa la alerta roja, por lo que ha pedido a la población la máxima prudencia. También ha recordado que esta tarde se ha suspendido tanto el servicio del metro como el de recogida de basura.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres constructoras se interesan por reactivar la urbanización fantasma de Càrcer
  2. La lluvia descarga con fuerza en la Ribera: Un coche atrapado, caminos cortados y alcantarillas colapsadas
  3. El emotivo reencuentro entre un perro y su dueño en Tavernes de la Valldigna tras dos meses desaparecido: 'Myro lloraba y sus tutores, también
  4. La ampliación del aparcamiento del hospital de Alzira permitirá a Ribera Salud volver a hacer caja
  5. Detienen a un hombre con bata de hospital y vía en el brazo en l'Alcúdia que había pintado la matrícula de su coche con rotulador
  6. El joven de Gavarda que mantiene el vuelo de una tradición milenaria
  7. Un ingeniero de Alginet lidera la misión europea que llegará a la Luna en 2030
  8. De reformar la administración de lotería tras la dana a repartir el quinto premio de Navidad

La Pobla Llarga evacúa 40 casas de una calle por la inundación del Barxeta

La crecida del barranco de la Casella empieza a preocupar en Alzira

El Barxeta se desborda en Carcaixent e inunda Cogullada

El Barxeta se desborda en Carcaixent e inunda Cogullada

El río Verde se desborda entre Alberic y Massalavés

El río Verde se desborda entre Alberic y Massalavés

El río Albaida supera el umbral amarillo a su paso por Manuel y el Magro también crece en Guadassuar

El río Albaida supera el umbral amarillo a su paso por Manuel y el Magro también crece en Guadassuar

Las lluvias provocan el derrumbe del techo de una casa y la evacuación de vecinos en l’Alcúdia

Las lluvias provocan el derrumbe del techo de una casa y la evacuación de vecinos en l’Alcúdia

Carcaixent vigila sus barrancos ante el riesgo de inundaciones y posibles evacuaciones

Carcaixent vigila sus barrancos ante el riesgo de inundaciones y posibles evacuaciones

La lluvia descarga con fuerza en la Ribera: Un coche atrapado, caminos cortados y alcantarillas colapsadas

Tracking Pixel Contents