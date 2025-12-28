El río Verde se desborda entre Alberic y Massalavés

El río Verde se ha desbordado esta tarde entre Alberic y Massalavés como consecuencias de las intensas precipitaciones registradas a lo largo del domingo y ha obligado al ayuntamiento a cortar diferentes caminos rurales del término, según ha informado el alcalde de Alberic, Toño Carratalá. que ha detallado que, afortunadamente, el Xúquer no representaba un peligro a pesar del aumento de caudal ya que su situación es "bastante estable". Cabe recordar la desembocadura del río Albaida en el Xúquer representa en Alberic un punto crítico, ya que cuando el afluente baja crecido suele provocar desboramientos que anegan esta parte del término municipal.

Carratalá ha recordado que hasta las 20 horas está activa la alerta roja, por lo que ha pedido a la población la máxima prudencia. También ha recordado que esta tarde se ha suspendido tanto el servicio del metro como el de recogida de basura.