El río Verde se desborda entre Alberic y Massalavés
El alcalde afirma que, pese al aumento de caudal, el Xúquer se encuentra estable y no representa un peligro
El río Verde se ha desbordado esta tarde entre Alberic y Massalavés como consecuencias de las intensas precipitaciones registradas a lo largo del domingo y ha obligado al ayuntamiento a cortar diferentes caminos rurales del término, según ha informado el alcalde de Alberic, Toño Carratalá. que ha detallado que, afortunadamente, el Xúquer no representaba un peligro a pesar del aumento de caudal ya que su situación es "bastante estable". Cabe recordar la desembocadura del río Albaida en el Xúquer representa en Alberic un punto crítico, ya que cuando el afluente baja crecido suele provocar desboramientos que anegan esta parte del término municipal.
Carratalá ha recordado que hasta las 20 horas está activa la alerta roja, por lo que ha pedido a la población la máxima prudencia. También ha recordado que esta tarde se ha suspendido tanto el servicio del metro como el de recogida de basura.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres constructoras se interesan por reactivar la urbanización fantasma de Càrcer
- La lluvia descarga con fuerza en la Ribera: Un coche atrapado, caminos cortados y alcantarillas colapsadas
- El emotivo reencuentro entre un perro y su dueño en Tavernes de la Valldigna tras dos meses desaparecido: 'Myro lloraba y sus tutores, también
- La ampliación del aparcamiento del hospital de Alzira permitirá a Ribera Salud volver a hacer caja
- Detienen a un hombre con bata de hospital y vía en el brazo en l'Alcúdia que había pintado la matrícula de su coche con rotulador
- El joven de Gavarda que mantiene el vuelo de una tradición milenaria
- Un ingeniero de Alginet lidera la misión europea que llegará a la Luna en 2030
- De reformar la administración de lotería tras la dana a repartir el quinto premio de Navidad