Carcaixent amanece con calles todavía anegadas por el agua

Carcaixent ha amenecido hoy todavía con calles anegadas tras las inundaciones provocadas el domingo por el desbordamiento del barranco de Barxeta, que anegó la pedanía de Cogullada, pero también calles del núcleo urbano. Operarios de la empresa municipal Procarsa trabajan para facilitar el desagüe el agua embalsada en distintos puntos de la trama urbana.

El agua cubría esta mañana algunas calles de Carcaixent. / Levante-EMV

La jornada del domingo fue tensa, con las intensas precipitaciones que dejaron en el observatorior de l'Hort de Carreres, que forma parte de la red de Avamet, algo más de 204 litros por metro cuadrado, aunque la amenaza no procedía solo de las lluvias registradas en la ciudad y su entorno, sino la crecida del Barxeta, que causó problemas en Rafelguaraf y obligó a evacuar a vecinos de la Pobla Llarga. A la espera de la construcción de la mota proyectada por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para proteger Cogullada, la historia se repite y el desbordamiento del barranco volvió a anegar la pedanía, aunque también afectó a diferentes calles de la ciudad. Esta mañana todavía agua embalsada en algunos puntos de la calle Marquesa de Montortal, el eje central que cruza el núcleo urbano.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, visita esta mañana la zona afectadas por las lluvias de ayer domingo y, en el caso de la Ribera, está previsto que pase por l'Alcúdia y Carcaixent.