Carlet mantiene siete caminos cerrados pese al cese de la lluvia

El cese de la lluvia ha dado un respiro a los municipios de la Ribera, aunque la situación no se ha normalizado por completo. Durante la mañana del lunes, los ayuntamientos trabajan para que así sea, pero la gran intensidad de las precipitaciones generó acumulaciones importantes que todavía dejan algunos puntos de la geografía intransitables. Es el caso de Carlet, donde a las 10:00 seguían inaccesibles siete caminos.

Aunque cabe esperar que, si la climatología mantiene su tregua, en cuestión de horas se recupere la normalidad, lo cierto es que los estragos del episodio de lluvias todavía siguen visibles.

Según ha informado el consistorio, a medida que el nivel del agua ha bajado, se han reabierto varios caminos que se cerraron al tráfico el domingo al quedar intransitables durante la tromba. Es el caso del camino Caseta d'Antonino en su paso por el barranco, el de la Font Blanca, el de los Depòsits-Pinets también a su paso por el barranco, el que sirve de acceso al club de tenis, el del cementerio a la altura de la Parra y el Pi de la Cabra, la ronda del Malecó y la calle Ponent, del polígono industrial.

Sin embargo, otros siete permanecen cerrados al tráfico: el camino de la Casa Blanca, el del Corral Blanc, el de la Figuera de l'Apedaçat, el del motor Tomás, el paso del puente de hierro, el nuevo vial que conecta la Ronda Malecó con la calle França y el paso subterráneo de Benimodo. El ayuntamiento insistía, no obstante, en que se "irán reabriendo progresivamente" a medida que avance los trabajos de las brigadas municipales.