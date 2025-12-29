La CHJ licita por 12,2 millones el desvío del Barxeta y la ampliación del cauce en Carcaixent

El último episodio de fuertes lluvias que ha provocado inundaciones del barranco de Barxeta tanto en la pedanía de Cogullada como en el núcleo urbano de Carcaixent ha coincidido con el inicio del procedimiento de licitación de dos de las actuaciones que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) declaró como prioritarias para mejorar la seguridad de Alzira y Carcaixent frente a los barrancos y que el organismo de cuenca tiene previsto empezar a ejecutar en 2026.

La CHJ tramita ya la contratación de las obras de mejora del barranco de Barxeta a su paso por Carcaixent, que se han dividido en dos fases. Se trata por un lado de modificar el cauce para crear una nueva desembocadura que canaliza las escorrentías directamente al Xúquer -el Barxeta desemboca actualmente en el barranco de la Casella, en Alzira– y, por otra parte, una intervención sobre el propio cauce que pueda recoger todas la aguas desbordadas de los barrancos que vierten a esta zona para evitar que entren en el casco urbano de Carcaixent. Estas obras salen a subasta por un precio conjunto de 12,2 millones de euros, de los que 4,1 corresponden a desvío del barranco y los ocho restante a la intervención sobre el cauce. En un caso, el plazo de presentación de ofertas se cierra el 3 de febrero y en el otro el día 10 del mismo mes, según la convocatoria realizada la semana pasada.

Obras para después del verano

El presidente de la CHJ, Miguel Polo, ha confirmado a Levante-EMV que en base a los plazos propios del proceso administrativo las obras comenzarán después del verano, pero espera que antes incluso pueda arrancar otras dos actuaciones que también ayudarán a mejorar la seguridad de Cogullada y Carcaixent frente a los desbordamientos del Barxeta. Se trata de la construcción de una mota de casi un kilómetro de longitud diseñada para evitar que las aguas del barranco aneguen Cogullada y, por otra parte, la modificación de la actual desembocadura creando un área de laminación en las inmediaciones del entronque con el barranco de la Casella para evitar la actual confluencia en perpendicular que provoca que una crecida de cualquiera de los barrancos tenga una incidencia directa en el otro.

Polo ha señalado que se trata de actuaciones que la CHJ asumirá con fondos propios y que tiene previsto licitar a principios de año, un proceso que entiende puede ser más ágil, por lo que el presidente del organismo de cuenca considera que las obras podrían arrancar a las puertas del verano de 2026.

Miguel Polo explica que la mota de Cogullada evitará que el agua entre a esta pedanía que ha sufrido de forma repetida los desbordamientos del Barxeta, mientras que el desvío directo al Xúquer también mejorará la capacidad de drenaje del municipio y «permitirá que el alcantarillado pueda desaguar con más facilidad al cauce original, que se seguirá manteniendo operativo, y que llevará e agua hasta Alzira, donde sólo llegarán las aguas que el Barxeta recoge en Carcaixent, pero no las de la cuenca alta, lo que también mejorará mucho la situación de Alzira», ha incidido Polo.

Se da la circunstancia de que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ayer visitó la zona afectada por las inundaciones, y la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana,m reclamaron al Gobierno central una simplificación de los trámites para garantizar que las obras de protección contra inundaciones que están proyectadas se puedan ejecutar cuanto antes.

Derribo del Molí de Montagud

Por lo que respecta a la quinta actuación declarada en su día como prioritaria por la CHJ, la ampliación del cauce del barranco de la Casella desde el actual Pont de Xàtiva a la desembocadura del Xúquer, la más cara ya que se ha estimado una inversión próxima a los 25 millones de euros, Polo ha explicado que la compra por parte del ayuntamiento del Molí de Montagud, un edificio ubicado en la margen izquierda, para proceder a su demolición, ha provocado una modificación del proyecto inicial para diseñar la ampliación en este tramo hacia esa orilla en lugar de hacia la CV-50, que era más costosa. El nuevo proyecto está ya prácticamente acabado, aunque Polo reconoce que, en una previsión realista, todo el proceso de aprobación y posterior licitación demorarán el inicio de las obras hasta 2027.

El Pont de Xàtiva es actualmente un punto crítico en caso de crecida del barranco de la Casella ya que genera un cuello de botella. La dirección general del Agua tiene previsto acometer en breve una actuación complementaria que consistirá en traladar este paso de la antigua CV-41 hacia Carcaixent para mejorar la capacidad de desagüe. Justo al lado se encuentran las compuertas de desagüe del barrio de Les Basses, que se cierran en caso de crecida para evitar que el agua entre por los colectores. El domingo estuvo muy cerca.