El día después en Guadassuar: se acentúa la necesidad de mejorar la capacidad de desagüe

El día después del temporal que descargó 242 litros por metro cuadrado en catorce horas en Guadassuar, provocando inundaciones en calles del casco urbano e instalaciones municipales, es momento de hacer balance, iniciar los trabajos de limpieza y reflexionar sobre las mejoras que necesita la red de alcantarillado, incapaz de absorber una lluvia tan intensa. El alcalde de la localidad, Vicent Estruch, tiene clara las prioridades, especialmente tras la labores de reconstrucción impulsadas tras la dana, que también afectó a esta localidad de la Ribera Alta, aunque corresponde a los técnicos plasmar las soluciones sobre el papel. “El polígono industrial de Guadassuar necesita desaguar de una forma más fácil, también el pabellón y la zona alta del pueblo. Técnicamente, se puede ampliar algún colector o mejorar la capacidad de desagüe a las acequias, son los técnicos los que tienen que determinar cómo se concreta”, señala Estruch, mientras detalla que en la medida que la lluvia dio un respiro y acequias como la de l’Alfarella redujeron el caudal, el colector empezaba a desaguar.

El alcalde explica que entre las 22,00 y las 22,30 horas del domingo empezaron a vaciarse las calles que se encontraban anegadas por este fuerte episodio de lluvias que también inundó el campo de fútbol y la pista de atletismo recientemente recuperados tras la dana de octubre de 2024 aunque, según apunta, la empresa que ha montado el césped ha explicado que el abombamiento que presenta en algunos puntos es normal tras la acumulación de agua, pero se puede recuperar sin problemas, mientras que la pista no ha sufrido daños.

El agua también inundó el pabellón y los vestuarios, instalaciones de la piscina cubierta, que presenta numerosas goteras; la “escoleta” y el retén de la Policía Loal de Guadassuar, que mantenía inutilizado el sótano a la espera de la reparación tras la dana y que se ha vuelto a anegar. También han aparecido algunas goteras en el centro de día, que se había reparado tras la dana, que no ha afectado a su funcionamiento.

El alcalde ha comentado que las actuaciones en las que se está trabajando en el proceso de reconstrucción tras la dana buscan acometer los puntos débiles que se han detectado en la prevención de inundaciones como la del domingo. Con todo, Estruch apunta que pese a la gran cantidad de lluvia registrada no se han registrado grandes daños.