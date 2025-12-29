Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una filóloga clásica de Benifaió logra con su tesis dos destacados premios

La Fundación Pastor y la Sociedad Española de Estudios Clásicos distinguen a Sandra Muñoz

Sandra Muñoz.

Óscar García

Alzira

Las investigaciones que la joven de Benifaió Sandra Muñoz Martínez, licenciada en Filología Clásica por la Universitat de València (UV), ha plasmado en su tesis «Bilingual (greek-latin) metrical inscriptions from the Roman Western World. Corpus and analysis» ( Inscripciones métricas del mundo romano occidental. Corpus y análisis) han obtenido un doble reconocimiento de dos asociaciones de larga trayectoria en el ámbito educativo. El esfuerzo tiene su recompensa y Sandra Muñoz es ejemplo tras la publicación de sus recientes éxitos educativos.

Sandra ha obtenido el primer premio a la mejor tesis doctoral leída en el curso académico 2024-2025 de la Fundación Pastor de Estudios Clásicos

Por otra parte, la joven de Benifaió ha obtenido también el premio a la mejor tesis doctoral 2024 en el ámbito de la lengua griega de la Sociedad Española de Estudios Clásicos.

Cabe destacar que estas dos asociaciones tienen un alto reconocimiento en el mundo educativo, lo que refuerza la calidad del trabajo realizado en su tesis por la joven de Benifaió.

Sandra Muñoz Martínez cursó el Grado en Filología Clásica por la Universidad de València y, con posterioridad, también realizó el Máster en Culturas y Lenguas de la Antigüedad por la Universidad de Barcelona.

Tiene además el Doctorado en Estudios Lingüísticos, Literarios y Culturales - Culturas y lenguas del mundo antiguo y su pervivencia con calificación excelente cum laude y mención internacional.

