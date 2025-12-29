El Gobierno distingue a la biblioteca de Guadassuar por su labor en el fomento de la lectura

El Ministerio de Cultura y la Federación de Municipios y Provincias ha reconocido a la biblioteca de Guadassuar por su labor en el campo del fomento lector dentro de la XXV Campaña María Moliner 2025.

Durante el año 2025 se han celebrado multitud de propuestas culturales y de fomento del hábito lector, como clubs de lectura para diferentes edades y públicos, visitas escolares, concursos de escritura y de booktrailers, sesiones de proyección de cortometrajes, encuentros ciudadanos, sesiones de bebeteca y de narración oral, exposiciones, conversatorios y presentaciones de libros.

Una de las claves para la programación son las alianzas y colaboraciones con las que cuenta la biblioteca de Guadassuar, que participa de propuestas de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Museu Valencià d’Etnologia, la Fundació Full pel llibre i la Lectura, la Fundación Musol y la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, y colabora con los diferentes centros escolares locales y bibliotecas de la comarca a través del proyecto Zona Llibre Zona Lliure.