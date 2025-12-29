L'Alcúdia recupera la normalidad tras una tromba que revivió el miedo de la dana

Tras una jornada dominical marcada por las fuertes lluvias, l'Alcúdia recupera la normalidad poco a poco. A primera hora de la mañana, tan solo el paso inferior de las vías de la línea de Metrovalencia presentaba todavía una acumulación importante de agua, pero los bomberos ya trabajaban en su achique.

La mañana del lunes se presentaba "mucho más tranquila" tras un domingo en el que se vivieron "momentos difíciles". "Lo más importante de todo es que no hemos sufrido daños personales y que los materiales son mínimos, sobre todo si comparamos de dónde venimos", manifiesta la alcaldesa en funciones, Àngels Boix. Una de las complicaciones que generó la tromba fue el derrumbe de un falso techo en una vivienda, aunque "las personas estaban bien, no resultaron heridas, aunque sí que se llevaron un buen susto".

L'Alcúdia fue uno de los municipios de la Comunitat en los que más llovió durante buena parte de la jornada, lo que generó numerosos problemas. "Cuando te cae una tromba de agua como esta, el alcantarillado no puede tragar tanto", expone.

La red de saneamiento, que como la de muchos municipios afectados por la dana del pasado 29 de octubre de 2024 todavía sufre las consecuencias de la catástrofe, colapsó ante la intensidad de las precipitaciones y el agua se acumuló en diversos puntos del casco urbano.

Con los dos mensajes ES-Alert que sonaron durante la tarde del domingo, la situación de alarma en nivel rojo, agua en las calles y con un ojo puesto en el río Magro, el temor se adueñó de los vecinos de l'Alcúdia, que vivieron momentos de mucha tensión.

"Venimos de donde venimos, la gente se asustó mucho porque veían cómo estaba yendo el día e, inevitablemente, vuelves a recordar que lo que vivimos hace poco más de un año", reflexiona Boix.

Afortunadamente, una vez han cesado las lluvias, las calles se han vaciado progresivamente y un único punto sigue inaccesible: "El paso subterráneo que da acceso a la zona deportiva y de la cooperativa sigue cortado, pero los bomberos ya están trabajando para evacuar el agua", detalla la alcaldesa en funciones de l'Alcúdia.