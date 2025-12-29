Noche de angustia en el refugio de Ribercan de Carcaixent

Los voluntarios que atienden el refugio que la protectora de animales Ribercan gestiona en Carcaixent vivieron el domingo una jornada de angustia. Abandonaron las instalaciones conscientes del riesgo de inundación en gran parte del término municipal y de que se podían quedar aislados y no han podido regresar hasta las 7,30 horas de esta mañana. “Los animales están bien, pero las imágenes son desoladoras”, ha expuesto la protectora en un mensaje en las redes sociales en el que solicita ayuda. Por un lado, para poder trasladar el refugio a una zona que no se inunde y, por otro, en busca de casas de acogida mientra la situación se normaliza. También han solicitado ayuda en forma de material como grava para poder recuperar la normalidad en el refugio.

Fuentes de Ribercan explican que el agua ha anegado el patio, pero no ha llegado a las jaulas donde duermen los animales, que ya se encuentran algo más elevadas con la intención de prevenir este tipo de situaciones. La protectora atiende a cerca de un centenar de animales de los que algo más de 60 se encontraban en estas instalaciones.

“Ayer nuestros compañeros se fueron a las cuatro de la tarde con miedo por si las carreteras estaban cortadas y, aunque son de Carcaixent, no pudieron llegar a casa hasta las 22 horas. Hasta esta mañana no hemos podido saber lo que había pasado porque el acceso al refugio estaba inundado y nadie podía llegar. Ha sido a las 7,30 cuando hemos podido acceder por Alberic y hemos empezado a sacar agua con las bombas y a desalojar a los perros más vulnerables. La preocupación que teníamos era qué podía haber pasado porque era todo muy incierto”, explican fuentes del colectivo, que detallan que ya hace mucho tiempo que se está planteando la necesidad de trasladar el refugio, aunque faltan medios y se presume un proceso complejo, por lo que han vuelto a pedir ayuda. “Estamos en una zona inundable y vamos a tener el mismo problema siempre que llueva. Además, cada vez hay más situaciones de alerta como la que hemos vivido”, inciden. “Pero lo importante es que los animales están bien y hay voluntarios que siguen velando por ellos”, apostillan.