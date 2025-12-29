La procesión cívica y la entrega de insignias inician el año Jaume I en Alzira

Alzira aprovechará la efeméride de la entrada de Jaume I en la ciudad, el 30 de diciembre, y el acto de entrega de las insignias de oro para dar comienzo al año dedicado al 750 aniversario del fallecimiento del histórico monarca. Desde ese momento, y durante los próximos meses, el ayuntamiento ha preparado una amplia programación de actividades culturales y de ocio dirigidas a homenajear su figura.

Como ya es costumbre, el día en el que se conmemora la entrada del rey en Alzira, una procesión cívica recorre distintas calles del centro. Cuando concluye, se entrega la insignia de oro de la ciudad a entidades o personas cuya trayectoria ha contribuido a mejorar la ciudad o a exportar sus valores. En esta ocasión, se distinguirá: a la Coral Polifònica Cituat d'Alzira, que cumple 40 años, en la categoría de Cultura; a Ernesto Ferrandis Nadal, en la de Actividades Empresariales; a Eduardo Part, en la de Humanismo; y a La Fúmiga, en la de actividades diversas.

Con estos actos, la ciudad dará comienzo al año dedicado a Jaume I. Para la ocasión, el ayuntamiento ha elaborado decenas de carteles y banderas con la imagen institucional entre vecinos y edificios públicos. Paralelamente, también se podrán encontrar imágenes extraídas del calendario municipal con frases seleccionadas del Llibre dels Fets en banderines que se instalaran en farolas de la ciudad.

En paralelo, también se ha preparado una amplia programación cultural con motivo de la efeméride. Además, son varias las asociaciones locales que se han sumado a la celebración y también organizarán sus propios actos, para conseguir un año repleto de actividades dedicadas a homenajear a Jaume I. De entre las organizadas por el consistorio, el gobierno municipal ya ha desvelado algunas. El calendario municipal se adelantó a la conmemoración del aniversario del fallecimiento del monarca. A ello hay que sumar conciertos diversos de música de cámara o de música antigua, una exposición inmersiva virtual, visitas y rutas guiadas y/o teatralizadas, una exposición itinerante, un ciclo de conferencias o el reparto de sobres de azúcar en bares y restaurantes de la ciudad. Estas son solo algunas de las actividades previstas, cuyos detalles se darán a conocer próximamente.