Algemesí destina más de 300.000 euros a reponer mobiliario urbano afectado por la dana

El Ayuntamiento de Algemesí ha destinado 338.000 euros a renovar mobiliario urbano dañado por la dana. Parte de la inversión se ha financiado gracias a una subvención de 100.000 euros de la Diputación de València, en el marco de la convocatoria de ayudas de concesión directa a entidades locales para la recuperación de los equipamientos urbanos afectados por la riada.

Según ha detallado el consistorio, la cuantía global permite a la ciudad renovar una parte importante del mobiliario urbano: Se destinan 25.773 euros a la adquisición de jardineras, 31.944 euros a la compra de 110 contenedores para las áreas industriales, 14.100 euros a la adquisición de 160 papeleras y 16.577 euros a la reposición de 70 bancos.

Además, la inversión incluye el suministro de cerramientos perimetrales de contenedores, con el objetivo de integrarlos de manera más adecuada en determinadas zonas del municipio. Para esta finalidad se destinarán 27.648,50 euros. El gobierno municipal destaca que esta actuación permitirá garantizar una mayor uniformidad en el diseño del mobiliario urbano y mejorar sus prestaciones, como en el caso de las papeleras, que incorporarán un sistema de «sombrero» para evitar que las bolsas salgan volando en días de viento.

En palabras del alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, «esta subvención de la Diputació de València ha sido clave para aliviar el coste de la recuperación de los equipamientos municipales después de aquel episodio excepcional como fue la riada».