Una avería en la infraestructura ferroviaria provoca retrasos en la línea C1 entre Cullera y Tavernes
Los técnicos trabaja en localizar y solucionar el problema
Una avería en la infraestructura ferroviaria afecta desde esta mañana a la circulación de trenes de la línea C1 de Cercanías entre las estaciones de Cullera y Tavernes de la Valldigna, según ha informado el operador ferroviario.
Como consecuencia de esta incidencia técnica, se están registrando retrasos en ambos sentidos de la circulación, lo que está generando molestias entre los usuarios habituales de esta línea, especialmente en una franja horaria de alta demanda. Fuentes ferroviarias han señalado que los tiempos de demora pueden variar en función de la evolución de los trabajos de reparación.
Técnicos especializados se encuentran desplazados en el tramo afectado y trabajan para localizar y solucionar la avería en el menor tiempo posible, con el objetivo de restablecer la normalidad del servicio cuanto antes. Por el momento, no se ha comunicado una previsión concreta para la resolución definitiva de la incidencia.
Desde el operador se recomienda a los viajeros que consulten los canales oficiales de información antes de iniciar su desplazamiento y que tengan en cuenta posibles alteraciones en los horarios habituales. Asimismo, se ha asegurado que se continuará informando puntualmente sobre cualquier novedad relacionada con esta incidencia.
La línea C1 conecta València con Gandia y es una de las más utilizadas del litoral sur, por lo que cualquier alteración en el servicio tiene un impacto directo en la movilidad diaria de numerosos usuarios.
