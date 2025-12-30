La Expedició Cavanilles despide el año con una marcha juvenil a Albalat para mostrar el mundo rural

La Expedició Cavanilles y el Instituto de la Juventud (Injuve) han despedido el año con una salida a Albalat de la Ribera, que reunió a medio centenar de jóvenes de distintos puntos de la Comunitat Valenciana y que contó con la presencia de la directora general del Injuve, Margarita Guerrero.

La Expedició Juvenil Cavanilles es un programa académico que invita a jóvenes de entre 15 y 17 años a descubrir el medio rural a través de salidas mensuales que combinan naturaleza, cultura, participación comunitaria y acción solidaria.

Cada expedición convierte un pueblo en un espacio de encuentro donde la juventud aprende, convive y reflexiona sobre el futuro del territorio. Los jóvenes participaron en actividades diseñadas para comprender, cuidar y reimaginar el entorno. Entre ellas destacó un mural colaborativo, elaborado con técnicas tradicionales, con el que devolvieron vida y color a un espacio envejecido del municipio.

La experiencia continuó con un "escape room" rural centrado en los retos sociales y ambientales de la comarca, que permitió a los participantes adentrarse en la realidad local de forma dinámica y divertida. Hubo también un momento para el diálogo directo entre autoridades y jóvenes, un espacio de escucha mutua que afianzó la participación juvenil en los asuntos del territorio.

Asimismo, los jóvenes expedicionarios tuvieron la oportunidad de realizar una ruta de observación de fauna y flora por la ribera del Júcar, donde descubrieron la riqueza ecológica del entorno y la importancia de proteger los ecosistemas que lo sostienen.

El fin de semana culminó con el emotivo acto de clausura amenizado por el concierto de la incipiente cantautora Àngels.

El Ayuntamiento de Albalat de la Ribera acompañó a la expedición desde el primer momento. Su alcalde, José Antonio Roig, subrayó: “La juventud que ha pasado por Albalat nos recuerda que el futuro del territorio se construye escuchando y cuidando. Su energía es un impulso para nuestro pueblo.” Además, Josep Sala, concejal de Juventud, destacó la importancia de apoyar la creación de proyectos como Expedició Juvenil Cavanilles, que permiten generar espacios de reunión, diversión, formación y crecimiento para la juventud.

La Directora General del INJUVE, Margarita Guerrero, destacó el valor transformador del proyecto: “Expedició Cavanilles demuestra que la juventud quiere y puede liderar la transformación social y ambiental. Lo que aquí se vive es mucho más que aventura: es compromiso y futuro compartido.”

Con esta última expedición del año, Expedició Juvenil Cavanilles cierra un ciclo lleno de aprendizaje, vínculos y experiencias. El proyecto ya trabaja en el calendario de 2026, que traerá nuevas rutas, nuevos pueblos y nuevas oportunidades para seguir creciendo junto al territorio. La aventura continúa. En 2026, la juventud seguirá explorando y transformando el corazón rural de nuestro territorio.