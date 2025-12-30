El Gobierno afea a Pérez Llorca que visite la Ribera sin asumir ningún compromiso contra las inundaciones

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha lamentado que el nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se limitara a plantear reclamaciones al Gobierno en la visita que el lunes realizó a Carcaixent y otros municipios afectados por las inundaciones del domingo sin asumir ningún compromiso ni realizar ningún anuncio de actuaciones que ayuden a mejorar la seguridad en la zona afectada.

“Hay que confiar en la política de los hechos. En un momento en que se habla mucho y no todo el mundo hace mucho, sino que mucha gente hace poco, el Gobierno de España está actuando con hechos para construir infraestructuras fundamentales para la comarca de la Ribera y, en particular, para Carcaixent, que en las últimas lluvias ha sufrido mucho”, ha señalado España en una visita al barranco de Barxeta para explicar los proyectos que acaba de licitar la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para intentar paliar sus desbordamientos que, como sucedió el domingo, no sólo anegaron el barrio Cogullada, donde el agua alcanzó hasta un metro de altura, sino también el casco urbano de Carcaixent.

El barranco de Barxeta, esta mañana, en una de las intersecciones con la CV-41. / Perales Iborra

Arcadi España afeó al presidente de la Generalitat que pidiera agilidad al Gobierno de España apenas unos días después de que se licitaran dos obras fundamentales para mejorar la seguridad frente al Barxeta, el nuevo encauzamiento y una salida directa al Xúquer por un importe total de 14,5 millones de euros (IVA incluido), sin asumir ningún compromiso por parte de la Administración autonómica. “Llama la atención que venga el presidente de la Generalitat y que no anuncie nada para la Ribera, ni para Carcaixent, ni para otros pueblos, nada. Está muy bien que venga a verlo, pero también tenía que realizar algún anuncio por parte de la Generalitat y no solo pedir cosas al Gobierno de España cuando el BOE ya ha publicado la licitación de dos actuaciones muy demandadas para evitar inundaciones”.

Las peticiones de Pérez Llorca

Pérez Llorca reclamó el lunes al Gobierno desde Cogullada trámites simplicados y más ágiles para ejecutar, cuanto antes, las obras pendientes contra inundaciones en la Comunitat Valenciana.

El secretario de Estado ha recordado que la CHJ ya actuó en la limpieza del barranco de Barxeta, que el domingo provocó inundaciones en Rafelguaraf, la Pobla Llarga y Carcaixent, pero advirtió que se tienen que impular “actuaciones estructurales para adaptarnos a lo que viene, que son episodios como el que hemos vivido estos últimos días pero que, por desgracia, como anuncian los expertos, pueden volver a pasar y ser más constantes y con las misma virulencia, por lo que tenemos que estar preparados”.

La amenaza de los barrancos

Arcadi España ha visitado al barranco de Barxeta junto al jefe de área de la dirección técnica de la CHJ, Ignacio Valero, que ha explicado que los análisis que se realizaron de la mano de la consultora Typsa para diseñar estas actuaciones constataron que para proteger Alzira y Carcaixent es “prioritario” actuar en los barrancos. “Se puede actuar en el Xúquer, porque hay que actuar, pero es necesario hacerlo sobre los barrancos porque las inundaciones que se están registrando son muy frecuentes, una o dos cada dos años y no es posible”, ha señalado, mientras indicaba que las nuevas vías de comunicación y el desarrollo de los núcleos urbanos han alterado los flujos de esta amplia zona que acaban en Alzira, en el barranco de la Casella, donde la CHJ también tiene previsto actuar.