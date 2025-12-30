El gobierno de Alzira acusa al Consell de bloquear obras: "Si fuésemos otra ciudad, muchos proyectos estarían ya acabados"

En plena recta final del año 2025, el gobierno de Alzira ha aprovechado para realizar un balance político de la gestión municipal. El tripartito que componen Compromís, PSPV y UCIN ha ensalzado el cambio de modelo iniciado para transitar hacia una ciudad más amable, accesible y verde, aunque ha reconocido que todavía queda mucho camino por recorrer. Sin embargo, también ha cargado contra el Consell, al que acusa de demorar, bloquear o ningunear numerosos proyectos de relevancia para el desarrollo de una capital comarcal que no para de crecer, pero se queda atrás en cuanto a cartera de servicios se refiere. "Si en vez de Alzira, nos llamásemos de otra forma, muchas obras pendientes ya se habrían realizado. No se nos considera una ciudad de primera categoría", lamentaba el alcalde, Alfons Domínguez.

La gran espina clavada en el corazón del ejecutivo alzireño es el proyecto para transformar los restos de la antigua casa Jaume I en un museo dedicado a su figura. Tenía que ser la guinda en el pastel que supone la conmemoración del 750 aniversario de su fallecimiento. El ayuntamiento ha trabajado desde hace años para conseguir financiación (que tendrá que devolver a Europa) y para adecuar la documentación de acuerdo con las exigencias de los técnicos del área de Patrimonio de la conselleria de Cultura. Una labor conjunta que cayó en saco roto a principios de verano, cuando la tramitación quedó bloqueada y las relaciones entre ambas administraciones comenzaron a deteriorarse hasta una falta de entendimiento total. "A día de hoy, seguimos sin saber el motivo por el que no se ha llevado a cabo. Nosotros, haríamos lo imposible por ejecutar, aunque fuera, los cimientos, pero no nos autorizan", manifestó Domínguez.

Restos de la antigua casa que utilizó Jaume I durante sus estancias en Alzira. / Perales Iborra

Patrimonio y Educación

Una vez mencionó este aspecto, el alcalde desempolvó un gran listado de debes que el gobierno autonómico tiene con la ciudad y que, según denunció, impiden su progreso a todos los niveles. "No entendemos, tampoco, las demoras en proyectos como la rehabilitación de la Torre dels Coloms, que parece que puede empezar el año que viene, pero que se ha retrasado desde que se aprobó en los presupuestos participativos", ejemplificó Domínguez, que incluyó también la intervención que el Gobierno aprobó financiar en la iglesia de la Murta a través del conocido como 2% cultural.

No acabó ahí la reclamación. El líder del gobierno municipal afeó al Consell, de igual modo, la demora o escasa implicación en materia educativa: "Lo que ocurre en el Carmen Picó es una vergüenza, o se traslada ya o que se reforme. También seguimos esperando para poder ejecutar el Edificant en el instituto José María Parra. O que se haga algo con el centro de FP Luis Suñer o los colegios Blasco Ibáñez o García Lorca. Algunos se caen a pedazos y nosotros no somos la autoridad competente para ejecutar reformas", manifestó.

Para rematar, Domínguez recordó que la ciudad todavía espera desde hace años que el Consell habilite un paso peatonal desde la estación de autobuses hasta el acceso al mirador del Xúquer. Aunque sí que reconoció el esfuerzo inversor autonómico por mejorar la red de transporte público, aseguró que es "insuficiente" porque "para un gran número de personas, dejar de lado el vehículo privado para ir a trabajar resulta imposible". Emplazó, igualmente, al gobierno autonómico a utilizar el antiguo hospital de Santa Lucía, a ejecutar obras en residencias y a promover políticas de vivienda que garanticen alquileres asequibles.

Vistas de la ciudad de Alzira, en una imagen de archivo. / PERALES IBORRA

Hacia una ciudad de futuro

A la hora de realizar un balance sobre las actuaciones que sí dependen del ayuntamiento, el ejecutivo local ensalzó los numerosos proyectos ejecutados, y que tendrán continuidad, para convertir Alzira en una ciudad más moderna, haciendo especial hincapié en aquellas intervenciones destinadas a mejorar la movilidad y la accesibilidad. También a ganar zonas verdes. Se destacó, igualmente, la creación de refugios climáticos, así como la futura creación de una oficina de emergencias, dentro de los objetivos para reducir riesgos relacionados con incendios o inundaciones. "Se han realizado avances importantes, pero seguiremos trabajando en convertir Alzira en una ciudad de futuro", resumió el alcalde.

De igual modo, la concejala Gemma Alós resaltó "la mayor inversión en deportes" realizada en años, consciente de que todavía quedan proyectos a ejecutar, algunos de los cuales se podrán desarrollar con los fondos extraordinarios recibidos tras la dana: completar el Fontana Mogort, las nuevas pistas de Tulell, obras en el Palau d'Esports o la esperada intervención en el Pérez Puig. Asimismo, reivindicó el trabajo realizado por el gobierno municpal a la hora de potenciar el tejido comercial e industrial, con la constitución de dos Entidades de Gestión y Modernización (El Pla y Materna) y una futura en camino.

Por último, la edil socialista celebró los cambios realizados, durante los últimos años, en materia de fiestas: "La diversificación es un éxito, ya sea en Navidad o en otra época. Se llega a más barrios y se hace un uso más racional del dinero. Por ejemplo, venimos de un San Bernat con mayor fluencia y esperamos recuperar esa tradición festiva".