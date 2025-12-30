El mensaje reivindicativo de la Fúmiga que evoca a Jaume I en la entrega de las insignias de oro de Alzira

La música y la declaración de principios de la Fúmiga se han colado esta noche en el acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Alzira para conmemorar el 783 aniversario de la entrada de Jaume I en la ciudad, en el que la Banda Jove de la Societat Musical d’Alzira, que ha acompañado la procesión cívica que presidía la Senyera local, ha incluido la música de la popular canción “Mediterrània” en el repertorio interpretado ante el relieve ubicado en la plaza de la Constitución que alude al fallecimiento del monarca. La Fúmiga era una de las entidades que recibía la insignia de oro en reconocimiento a su brillante trayectoria de trece años después de que el pasado octubre anunciara que el próximo año se despide de los escenarios.

José Beteta ha recogido la distinción en nombre de esta banda de música en valenciano y no ha dudado en aprovechar el altavoz que se le ofrecía para mostrar el carácter reivindicativo que ha mostrado siempre la Fúmiga al realizar un alegato en favor de la libertad, en contra de la exclusión social y cualquier tipo de violencia, y revindicar una patria en la que caben todos, independientemente de su origen, en contraposición a aquellos que reducen la patria “a una pulsera en la muñeca”. El grupo municipal de Vox no apoyó en el pleno la concesión de las insignias de oro alegando que la de la Fúmiga no entraba en sus esquemas.

“No hemos sido nunca de encorsetarnos, hemos sido más de hechos que de palabras”, comentó Beteta, mientras exponía que si algún “ismo” podía identificar a la banda es el de “patriotismo” por su arraigo a Alzira y su gente, pero con una perspectiva amplia y sin barreras.

El Ayuntamiento de Alzira ha abierto con la conmemoración de la entrada del monarca en la ciudad los actos de “l’Any Jaume I”, que en 2026 conmemora el 750 aniversario del fallecimiento del conquistador, una efemérides que, según expuso el alcalde, Alfons Domínguez, debe servir para coger impulso para afrontar los retos del futuro.

Los actos han arrancado con la bajada de la Senyera d’Alzira por la fachada del ayuntamiento y la procesión cívica que se detuvo por primera vez en la Plaça de la Constitució, antes de regresar con los galardonados a la casa consistorial. El ayuntamiento abre cada 30 de diciembre el salón noble para, en un pleno solemne, distinguir a personas o entidades de la ciudad que han destacado en su trayectoria. Este año, los galardonados eran, además de la Fúmiga, el empresario hostelero Ernesto Ferrandis, confundador de la cafetería Velázquez o el Greco, entre otras; el investigador Eduardo Part, considerado el gran renovador de los doseles de Semana Santa y que ha ejercido cargos de responsabilidad en diferentes cofradías de la ciudad; la Coral Polifònica Ciutat d’Alzira, que este año celebra su 40 aniversario y el “alma máter” el Tenis Taula Alzira, Salva Higaldo.

El presidente de honor de este club local ha sido el primero en recibir la distinción por su trayectoria deportiva, ya que ha sido fundador, jugador, entrenador, presidente y patrocinador del Alzira Tenis Taula. Hidalgo ha recordado como, siendo un niños, las mesas de ping-pong que había en los locales de Acción Católica despertaron en él una pasión que le ha acompañado toda la vida. Hidalgo ha tenido palabras de recuerdo para jugadores, directivos y toda las personas que han estado vinculadas o han trabajado por el club.

Eduardo Part también ha defendido que su trayectoria en todos los ámbitos en los que ha participado, desde la presidencia de la Real Cofradía de Nuestra Señora del Lluch al pozo de riego de la Murta, “es una historia colectiva” vinculada a la ciudad de Alzira y en la que, según ha indicado, “nunca me he sentido solo”. Part ha destacado que la distinción conlleva un compromiso de seguir “sirviendo a Alzira con humildad, rigor y la misma pasión de siempre”.

El cofundador de locales de éxito como el Pavoni o el Velázquez, pero también del Tenisquash, entre otros establecimientos, ha confesado que nunca hubiera pensado que su ciudad le brindara este reconocimiento, que Ernesto Ferrandis ha dedicado “a todas las personas que creen en el valor del trabajo” y le han acompañado en su larga trayectoria.

El presidente de la Coral Polifònica Ciutat d’Alzira, Bernardo Garés, por su parte, ha destacado que la insignia de oro también es una recompensa al trabajo de todas las personas que han trabajado en los últimos 40 años por la entidad y supone un “estímulo” para seguir en el empeño de que se pueda escuchar en Alzira un canto coral de calidad.

José Beteta, por su parte, ha recordado el origen de la Fúmiga, una banda de música en valenciano que ha roto techos y que ha reunido a un grupo de amigos que se conoció en las aulas de la Sociedad Musical, o como el nombre de la banda salió en una reunión a la “fresca” en la Muntanyeta. Tras su mensaje reivindicativo que acabó con las palabras que figuran en el testamento de Jaume I "amar y proteger a las personas del pueblo; hacer que reine la justicia y cuidar que los grandes no opriman a los pequeños", se despidió con la coletilla con la que abren cada uno de los conciertos que protagonizan. “Bona nit, som la Fúmiga, venim d’Alzira, de la Ribera, del País Valencià”.