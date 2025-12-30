El pico de gripe "colapsa" el Hospital de la Ribera con 58 pacientes pendientes de ingreso

La presión hospitalaria crece en la Ribera con un nuevo pico de gripe y enfermedades respiratorias. Según fuentes sindicales, hasta 58 personas se encontraban este martes en Urgencias a la espera de una cama. Los mismos sindicatos deploraron la situación de "saturación" y la falta de soluciones a nivel estructural, mientras que portavoces de la Conselleria de Sanidad replicaron que toda persona "está bien atendida" al mismo tiempo que se prevén nuevas ampliaciones en breve que ayuden a aliviar este tipo de problemas estacionales.

Los representantes de los trabajadores denunciaron que la situación "se arrastra desde hace días y afecta ya no solo a Urgencias, sino también a las consultas externas y al normal funcionamiento del centro". Indicaron, igualmente, que el repunte de la gripe había dejado casi sesenta pacientes a la espera de cama, con "camillas en pasillos y espacios no habilitados para la hospitalización prolongada, mientras los profesionales sanitarios trabajan bajo una presión asistencial extrema".

El aumento de casos, especialmente entre personas mayores y pacientes con patologías previas, está provocando un incremento de ingresos hospitalarios que el centro no logra absorber con los recursos actuales, según alertaron los sindicatos consultados por Levante-EMV. "La saturación en Urgencias acaba bloqueando todo el hospital. Es un efecto dominó que se repite cada invierno y para el que no se adoptan soluciones estructurales", comentaron al respecto.

Los profesionales advirtieron, igualmente, del "agotamiento del personal sanitario, que lleva semanas encadenando turnos con plantillas ajustadas, en un contexto de elevada demanda asistencial". Por último, reclamaron un refuerzo inmediato de personal, la apertura de más camas y una planificación realista ante los picos epidémicos.

Refuerzos

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Sanidad reconocieron la "carga importante" del área de Urgencias, aunque aseguraron que "se han reforzado los turnos de enfermería, se ha habilitado el área de respiratorios y se ha aumentado la hospitalización a domicilio" para paliar el impacto del pico asistencial.

"Sabemos que puede ser una incomodidad para pacientes y profesionales, pero los pacientes están bien atendidos, en camas, no en camillas, y rodeados de sanitarios", añadieron al respecto. Sobre la necesidad de una "solución estructural", subrayaron que llegará "pronto". La gerencia del Departamento de Salud de la Ribera trabaja para que, en un corto plazo, se amplíen tanto el área de Urgencias como el bloque quirúrgico. "El proyecto ya está aprobado por la Dirección General de Infraestructuras y dotará de unos setecientos metros cuadrados a cada área", avanzaron. Asimismo, recordaron que, a principios de 2026, espera que entre en funcionamiento la unidad de corta estancia, con una docena de camas adicionales.