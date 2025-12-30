El PSOE gana la alcaldía de la Barraca en el último relevo pactado en la Ribera

La socialista Amparo Pou se ha convertido este lunes en la nueva alcaldesa de la Entidad Local Menor de la Barraca d’Aigües Vives, en lo que representa el último relevo pactado en la Ribera en base a los pactos alcanzados tras las municipales de mayo de 2023 para conformar gobiernos estables. En este caso, el acuerdo alcanzado entre Compromís y PSOE, que cuentan tres de los cinco representantes en la junta vecinal, contemplaba una alcaldía compartida en que la que la formación valencianista, que tiene dos representantes, asumiría la presidencia del consistorio los dos primeros años y medio de mandato. Gilles Denans, en cumplimento del acuerdo, ha cedido este lunes el bastón de mando a Amparo Pou, que ha estado arropada por una amplia representación de dirigentes del PSPV, encabezada por la secretaria general, Diana Morant; el secretario provincial, Carlos Fernández Bielsa, o la secretaria general de la agrupación de Alzira, Gemma Alós. También ha estado presente el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, natural de Carcaixent, así como numerosos vecino de este núcleo de población que depende administrativamente de Alzira y Carcaixent.

El PSOE refuerza de este modo su posición como principal fuerza política en la Ribera ya que suma casi la mitad de las alcaldías, un total de 24 de los 50 ayuntamientos que conforman la comarca entre municipios y Entidades Locales Menores, a pesar de haber perdido en esta primera mitad de la legislatura las alcaldías de Montserrat y Sueca como consecuencia de mociones de censura mientras cedía las de Alfarb y Castelló en cumplimiento de los pactos postelectorales, que también le han permitido recuperar la de Llombai.

Renuncia e investidura

La tarde del lunes fue intensa en el Ayuntamiento de la Barraca con un primer pleno en el que se formalizó la renuncia de Gilles Denans como alcalde, al que siguió la investidura de la socialista Amparo Pou. En esta segunda sesión no participó ningún representante de la oposición, formada por dos concejales independientes tras desvincularse de UCIN nada más empezar la legislatura.

La nueva alcaldesa ha mostrado su intención de abrir en la medida de lo posible todas las instalaciones municipales que hay en la Entidad Local Menor para ponerlas a disposición de los vecinos a través de las asociaciones. “Mi prioridad es el pueblo, para mi es lo fundamental, y en particular me tengo que esforzar para atender a la gente mayor y a la gente joven”, ha explicado. El objetivo de esta medida, dar vida a la localidad.

Pou ha destaca la gran afluencia de dirigentes del PSPV y de vecinos al pleno de investidura. “Me he sentido muy arropada y eso me da mucha fuerza”.

Sobre el funcionamiento de la primera etapa del mandato, Pou ha señalado que el pacto con Compromís “ha funcionado bien”. Pese a admitir que había algunos roces por disparidad de criterios, no duda en señalar que “ha habido mucho respeto”. El pacto entre ambas fuerzas se mantiene hasta finalizar el mandato.

Gilles Denans, por su parte, aprovechó el discurso de despedida para realizar balance y dejar claro el criterio ambiental que ha presidido su gestión. “En muchas ocasiones, la gestión municipal consiste en terminar los proyectos empezados en las legislaturas anteriores y preparar proyectos para las legislaturas futuras. Por eso es importante mostrar humildad y respeto hacia los políticos del pasado y del futuro, sin importar los partidos, sino pensando en el bien común y nuestra comunidad”, ha señalado.

El hasta ahora alcalde destacó que se ha realizado un trabajo coordinado en el que “hemos consensuado la mayoría de las decisiones para garantizar la continuidad de los proyectos pensando que al trabajar ‘sumando’ para el pueblo resulta más eficiente que trabajar por separado”.

Denans ha presidido los actos conmemorativos del 25 aniversario de la constitución de la Entidad Local Menor y tras realizar una evolución de cómo han ido cambiando los objetivos en este período, del mantenimiento de los servicios básicos a la creación de dependencias propias, ha señalado que la gestión local tiene que afrontar un nuevo reto: “cuidar nuestro valle, adquirir espacios públicos y poner en valor su papel fundamental en el fomento de la biodiversidad y en la regeneración de la capacidad de secuestro de carbono”. Entre las principales amenazas que, según ha señalado, se tienen que prevenir o solucionar ha puesto el foco en los incendios, las sequías las inundaciones “y los fenómenos atmosféricos cada vez más frecuentes e intensos”.