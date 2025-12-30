La Ribera registra en un año la dimisión de más de veinte concejales en 16 pueblos diferentes

La dimisión prácticamente a la vez de dos concejales de un mismo grupo municipal con cuatro representantes resulta llamativa por lo inusual, más si se tiene en cuenta además que forman parte del equipo de gobierno. Ha sucedido este mes de diciembre en Favara y se presumen las últimas renuncias del año en la Ribera, que contabiliza en 2025 más de una veintena de relevos por la dimisión de cargos públicos en 16 municipios diferentes. El argumento más habitual que se utiliza para justificar una renuncia sin agotar el mandato son motivos personales. En ocasiones es cierto. Un cambio en la situación profesional, traslado de residencia, no ver cumplidas las expectativas... En otras, el tópico oculta tensiones internas que no se quieren sacar a la luz.

La salida más llamativa del año es, sin duda, la del exalcalde socialista de Sueca, Dimas Vázquez, que el pasado verano ponía fin a una etapa de casi tres lustros en la política municipal -llegó al ayuntamiento en 2011- tras haber perdido el bastón de mando como consecuencia de una moción de censura un año antes, es decir, en agosto de 2024. Ha sido sustituido por Alberto Feijóo.

Otro relevo llamativo es el del candidato del PP a la alcaldía de Alfarb, Pedro José Esteve, que consiguió ganar las elecciones de mayo de 2023 pero no acceder al gobierno, ya que la coalición de izquierdas formada por Compromís y el PSOE le cerró el paso. El escaño de Esteve en la oposición ha sido ocupado por Jaime Ferrer.

También ha habido un cambio en el grupo independiente Aigua que, con su apoyo, permitió que el PP recuperara la alcaldía de Montserrat a través de una moción de censura en un pacto con Vox que saltó por los aires el pasado octubre. En este caso, Vicente Belenguer, único representante de la formación, ha dejado el escaño y ha sido sustituido por Óscar Castillo, que sigue en el ejecutivo local.

La candidata que lideró la lista de Compromís en Carlet en mayo de 2023, Carla Cebrián, también ha dado un paso a un lado en 2025 y ha dejado vacante un escaño que ha ocupado Estefanía Giménez. Compromís formaba parte del anterior gobierno en coalición con el PSPV, aunque el PP se impuso en los comicios y es el que ahora gobierno.

Hacer correr la lista hasta agotarla

El PSOE de l’Alcúdia y Compromís per Alfarb han tenido que buscar sustitutos a concejales electos y han vivido una situación poco habitual, ya que con un año y medio de mandato por delante han agotado la lista. Especialmente llamativo es el caso del grupo socialista de l’Alcúdia, que vive momentos difíciles por la situación económica del ayuntamiento, que gobierna en minoría, y la ausencia por baja médica del alcalde. La renuncia de la edil María José Retamino el pasado verano ha provocado que la lista corriera hasta el final para encontrar sustituto. Se trata de José Antonio Moreno, que ocupaba el puesto 17. Los ocho integrantes que iban delante renunciaron a tomar el acta de concejal.

Tampoco esperaba regresar al ayuntamiento el excalde de Alfarb, Santi Cervera. Cerraba de forma simbólica la lista electoral y dos dimisiones, la de Amparo Escuder y posteriormente la de sus sustiytuta, Mireia Albiach, más varias renuncias le han devuelto a la corporación.

También se han registrado relevos en los grupos municipales de Vox de Carcaixent y Benifaió, en el PP de Cullera, con la salida de Cristian Cuenca y la entrada de Javier Monañez; en el grupo independiente que gobierna en Alberic o el PP de Benimodo, así como en el PSOE de l’Énova, Alcàntera o Montroi, en todos los casos en el gobierno, y en Turís, o en Esquerra Unida de Riola.