Vecinos de El Calvari de Sollana denuncian «siete años» de abandono del barrio

La plataforma vecinal S.O.S. El Calvari de Sollana ha denunciado el «deterioro progresivo» que sufre el barrio desde hace más de siete años, especialmente en la zona del Calvario y la avenida Sant Vicent Ferrer, donde -aseguran- «persisten problemas de limpieza, seguridad y mantenimiento urbano sin que el ayuntamiento haya actuado con la diligencia necesaria».

Según el colectivo, las pintadas y grafitis que afectan al parque infantil y a la caseta de la fuente de 1902, un inmueble de gran interés histórico, destacan, permanecen sin limpiar desde 2018. La plataforma lamenta que, pese a las reiteradas peticiones, el ayuntamiento no haya acometido «ninguna intervención», ni siquiera aprovechando el refuerzo de personal tras la dana.

Los vecinos comparan esta situación con la rapidez con la que —según afirman— se han limpiado pintadas en enclaves más céntricos como la Plaça Major, la Plaça del Mercat o el Pou Pudent, donde las actuaciones, señalan, “se realizan en cuestión de días”. En este sentido, el colectivo asegura que muchos residentes se sienten “desatendidos” y consideran que el barrio “no recibe el mismo trato que otras zonas del municipio”.

Otro de los puntos que la plataforma considera prioritarios es el paso de peatones del número 73 de la avenida Sant Vicent Ferrer, un cruce muy utilizado por los vecinos para acceder a la isla de contenedores. S.O.S. El Calvari advierte que el aumento del tráfico de camiones hacia el polígono industrial y de vehículos procedentes de almacenes ha convertido este tramo en un “punto negro” para la seguridad peatonal.

El colectivo denuncia que el paso no está señalizado en sentido salida, desde el puente del Calvario hacia la rotonda, pese a que la avenida es de doble sentido, y que tampoco existe señal de limitación de velocidad a 30 km/h. Además, aseguran que el cruce “incumple la normativa estatal y autonómica de accesibilidad”, ya que no dispone de rebaje de acera ni de pavimento antideslizante, lo que dificulta la movilidad de personas mayores, carritos infantiles o usuarios con dificultades motrices.

“Los vecinos alertan de que se han producido situaciones de riesgo derivadas de la falta de visibilidad y del volumen creciente de vehículos pesados, así como la ausencia de una señalización correcta”, señalan desde la plataforma.

La plataforma también ha puesto el foco en varios solares urbanos ubicados frente a los números 69, 71, 73 y 75 de la misma avenida, que —afirman— presentan vallados defectuosos, acumulación de residuos, maleza y presencia de plagas. Una situación que, además del impacto visual, genera molestias a los residentes y contribuye al deterioro del entorno.

El colectivo subraya que la proximidad de una gasolinera incrementa los riesgos asociados, especialmente por la posibilidad de incendios en parcelas con vegetación seca o materiales abandonados. Según recuerdan, la Ordenanza Municipal de Solares Urbanos establece de forma explícita que los propietarios deben mantener los terrenos “vallados, limpios y libres de plagas”, y que el Ayuntamiento tiene la obligación legal de velar por el cumplimiento de la normativa.

“El abandono de estas parcelas transmite una imagen de degradación que perjudica al barrio y al municipio en su conjunto”, destacan.

La plataforma reclama equidad y atención municipal

S.O.S. El Calvari pide al Ayuntamiento de Sollana, gobernado por el Partido Popular, que actúe “de manera inmediata” para corregir las deficiencias detectadas, y solicita que el barrio reciba el mismo nivel de mantenimiento que otras zonas del núcleo urbano. “Queremos un barrio digno, cuidado y seguro. No pedimos privilegios, solo igualdad en el trato municipal”, concluyen desde la plataforma.

El alcalde de Sollana, Vicente Codoñer, ha defendido que «el consistorio está trabajando en todos y cada uno de los barrios y calles de Sollana, sin tener preferencias por unos o por otros». «Además estamos pendientes porque la Diputación de Valencia nos ha concedido una subvención que vamos a utilizar para mantener todos y cada uno de los parques y barrios». Con respecto al paso de cebra que los vecinos catalogan como peligroso, el alcalde se puso en contacto con la policía local que le manifestó que «el mismo no presenta un mayor peligro que cualquier otro paso de cebra de la localidad».

Con todo, Codoñer ha manifestado que «desde el consistorio vamos a estar pendientes de todas las quejas vecinales para poner solución a las mismas».