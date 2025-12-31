Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las campanadas infantiles adelantan el fin de año en la Ribera

Los ayuntamientos de la comarca apuestan, cada vez más, por incluir fiestas de Nochevieja matutinas entre su programación navideña

Numerosas familias, durante una actividad navideña en Alzira.

Numerosas familias, durante una actividad navideña en Alzira. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

La celebración de la Nochevieja es, por horario, una fiesta que celebran más los adultos que los niños. Para ofrecer una oportunidad a los más pequeños, los ayuntamientos de la Ribera han incorporado, en los últimos años, el concepto de campanadas infantiles a su programación navideña. Cada vez son más los municipios que se suman a esta iniciativa e incorporan a su agenda este tipo de actividades.

Alzira es uno de los ejemplos de localidades que programan unas campanadas infantiles. Entre las 10:30 y las 13:30 horas, el ayuntamiento ha previsto, en la Plaça Major, animación, talleres navideños, un photocall o nieve artificial. A las 12:00 horas, las familias podrán celebrar, unidas, el cambio de año sin alterar los horarios de sueño de los más pequeños.

En Sueca, es el pabellón deportivo Raül Cuenca el que albergará, entre las 11:00 y las 14:00 horas una gran cantidad de actividades, con música, talleres, las propias campanadas y más de una sorpresa para la población más joven de la ciudad.

Tampoco faltan 'nanocampanadas' en Carcaixent. El lugar escogido para la celebración es el espacio multiusos La Cadenera. El ayuntamiento ha programado un taller navideño a las once, mientras que una hora más tarde se celebrará el particular fin de año. Photocall, cotillón y golosinas, entre otras propuestas, amenizarán la fiesta familiar.

La inclusión de campanadas infantiles en la agenda festiva no es exclusiva de las ciudades de mayor tamaño. A las 11:30 horas, en la Plaça Espanya de Carlet, el ayuntamiento iniciará la ambientación musical previa a la celebración anticipada del fin de año y ofrecerá a los asistentes uvas de golosina.

Otro de los municipios de la Ribera que adelantarán la Nochevieja es Almussafes, con una fiesta infantil en el Parc Central que incluirá inflables, talleres y discomóvil a partir de las 11:00 horas. Llegadas las dos, se disparará una mascletà.

Sollana, Fortaleny o Benimodo también han iincorporadocelebraciones de campanadas para los más pequeños y la lista, cada año, crece.

