La CHJ diseña un nuevo cauce del Barxeta para evitar inundaciones en Carcaixent y Alzira

Los proyectos licitados la semana pasada por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para proteger Carcaixent de las crecidas del Barxeta -apenas unos días antes de la última inundación- contemplan en la práctica crear un nuevo cauce para el barranco que recogerá todas las escorrentías desbordadas que se puedan generar en esta cuenca, tanto las del Barxeta como las del Barranc dels Prínceps, para canalizarlas directamente al Xúquer a través de lo que se ha denominado un cauce de alivio de nueva construcción.

Trazado del nuevo cauce del Barxeta hasta la desembocadura en el Xúquer. / Levante-EMV

La actuación conservará el cauce actual del Barxeta para recoger las aguas de los barrancos que cruzan el núcleo urbano de Carcaixent -Gayanes, Pau y Venancio-, que seguirán el curso actual hasta la desembocadura en el barranco de la Casella, en Alzira. Este desdoblamiento del cauce del Barxeta reducirá considerablemente el volumen de agua que recibe el barranco de la Casella en una confluencia en perpendicular que representa un punto crítico y que la CHJ también se dispone a modificar para favorecer el desagüe.

Así lo explicó el jefe de área de la dirección técnica de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Ignacio Valero, en la visita que ayer realizó el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, a Carcaixent para, a la orilla del propio Barxeta, presentar las tres actuaciones diseñadas por el CHJ para mejorar la seguridad.

Otra licitación a la vista

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya ha licitado las dos fases en que se ha dividido la actuación del Barxeta en el término de Carcaixent, que representan una inversión de 14,5 millones de euros (IVA incluido), a las que entre enero y febrero del nuevo año se añadirá la licitación de las obras de la nueva mota de protección de Cogullada, un dique de casi un quilómetro de longitud que supondrá una inversión de tres millones de euros. Salvo imprevistos, se estima que las primeras obras puedan estar finalizadas a mediados de 2027, ya que el plazo de ejecución es de doce meses.

Trazado de la mota diseñada para proteger Cogullada. / Levante-EMV

Arcadi España ha destacado que la mota de Cogullada es una obra de defensa «muy demandada» para evitar que esta pedanía de Carcaixent que de forma cíclica sufre los desbordamientos del Barxeta se vuelva a inundar. «Las obras de la mota podrían empezar incluso antes del próximo verano, se trata de un actuación fundamental que evitará en el futuro que, cuando llueva mucho, se inunde Cogullada como se inunda desde mucho tiempo», ha incidido. La CHJ costeará con fondos propios este proyecto, por lo que estima que puede ser incluso más ágil que la tramitación de las otras dos obras ya licitadas por la dirección general del Agua del Miteco.

El proyecto de la mota avanza en paralelo a la nueva zona de alivio en Alzira, donde se modificará la actual desembocadura del barranco de Barxeta en el Casella para favorecer el desagüe.

Ignacio Valero, por su parte, ha explicado que el nuevo cauce del Barxeta discurrirá por el margen izquierdo de la CV-41 (en sentido a Alzira). El técnico ha detallado que el barranco, actualmente, cruza dos veces esta carretera de la Generalitat. Primero antes de llegar a Cogullada en un tramo que se aleja de los núcleos urbanos, «pero después vuelve a cruzar la CV-41 para meterse en Carcaixent», un giro que ahora se evitará con el nuevo cauce que canalizará directamente todas esas escorrentías al Xúquer. El proyecto también contempla la construcción de una mota de protección en este tramo.

El organismo de cuenca espera que las primeras obras puedan comenzar hacia el verano de 2026 y todo apunta que arrancarán con la construcción de la mota de Cogullada. El ministerio también se dispone a iniciar a principios de año las expropiaciones para el nuevo cauce del barranco. «No venimos solo a atender la emergencia, venimos a quedarnos y a invertir en prevención para que los daños no se repitan», ha incidido Arcadi España.