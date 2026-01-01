«L’Any Jaume I» arranca en Alzira sin expectativa de desbloquear el centro cultural dedicado al rey

La tradición oral siempre situó el fallecimiento de Jaume I, aquel mes de julio de 1276, en Alzira. Historiadores como Mateu Rodrigo o Vicent Baydal han refutado esta hipótesis en los últimos meses. Sin embargo, el lugar exacto en el que el monarca expirara su último aliento no suma (ni resta) importancia a un hecho poco discutible: guardó un vínculo muy especial con la ciudad. Lo demuestra, entre otras evidencias, que entre sus muros contara con una casa propia. Una que estaba destinada a albergar el espacio museístico más importante dedicado al histórico monarca y que, en el año en el que se conmemora el 750 aniversario de su óbito, es más un sueño que una realidad.

El Ayuntamiento de Alzira dio el pistoletazo de salida al año de homenaje a Jaume I antes del cambio de calendario, coincidiendo con la habitual procesión cívica y con el acto de entrega de las insignias de oro de la ciudad que se celebran cada 30 de diciembre. Día en el que, allá por el año 1242, el rey cristiano conquistó la conocida como Isla del Júcar. Una amplia agenda cultural y festiva llenará de actos los próximos meses para homenajear al monarca que dio a la población valenciana un marco legislativo particular (que quedó derogado en 1707); una lengua que, con sus cambios y evoluciones, ha llegado hasta la actualidad; y, en definitiva, una identidad propia.

La apertura de un centro cultural estaba llamada a ser el colofón del aniversario del fallecimiento del monarca. Un museo único que habría situado Alzira, y el conjunto de la Comunitat Valenciana, en el epicentro de la histórica Corona de Aragón, pues no existe ningún espacio mínimamente parecido en el inmenso territorio que llegó a abarcar: ni en España, ni en Francia, ni en Italia.

Trabajos arqueológicos en la antigua vivienda del monarca. / Levante-EMV

Cruce de acusaciones

El Plan Nacional Xacobeo 2021-2022 contempló, entre los 65 millones de euros destinados a rehabilitar patrimonio histórico que provenían de fondos Next Generation, una partida de 2,3 millones para transformar los restos de la antigua Casa Real en un centro cultural. También otorgó 400.000 euros para restaurar la muralla. Ningún otro municipio valenciano obtuvo financiación. Por lo que, tanto el Ayuntamiento de Alzira como el Consell, contaban con una oportunidad irrepetible para reivindicar el legado de Jaume I.

Tras años de reuniones, concepción de proyectos y múltiples modificaciones para integrar un edificio moderno en el casco histórico de Alzira, protegido como Bien de Interés Cultural, la construcción del museo se encuentra en punto muerto desde julio de 2025. El ejecutivo local ha responsabilizado a la autonómica de este y otros bloqueos. El gobierno valenciano, por su parte, devolvía la pelota al dejado del municipal.

Ni siquiera el cambio de titularidad en la Conselleria de Cultura ha insuflado esperanzas en el tripartito alzireño, al entenderse que cualquier intento por reconducir las relaciones y desatascar el proyecto llegan tarde. Al menos para aprovechar dicha subvención, que llegaba con fecha límite de ejecución. Si no se completaba antes de este verano, el ayuntamiento deberá devolverla. Cualquier intento por conseguir la autorización para iniciar las obras tendrá que ir acompañado de una nueva búsqueda de financiación.