El convenio con la diputación invierte en modernizar los cuarteles de Sueca y Cullera

La Ribera Baixa se sitúa entre las comarcas prioritarias del plan impulsado por la Diputació de València para la modernización de los cuarteles de la Guardia Civil. Cullera y Sueca figuran entre los municipios beneficiados por un convenio que contempla actuaciones en 18 acuartelamientos de la provincia y una inversión global que supera los 600.000 euros, con el objetivo de mejorar tanto el servicio a la ciudadanía como las condiciones laborales y de habitabilidad del personal del cuerpo.

En el caso de Cullera, las obras ya han finalizado con una inversión de 29.937 euros, destinada a trabajos de rehabilitación y conservación del cuartel. Por su parte, en Sueca se ha completado la primera fase de la actuación, con una inversión inicial de 22.000 euros, aunque el proyecto prevé una dotación final superior a la prevista en un primer momento, lo que refuerza el peso específico de la Ribera Baixa dentro del conjunto del plan provincial.

El balance del convenio, firmado entre la Diputació de València y la Guardia Civil, constata que ya se han concluido las obras en diez cuarteles de la provincia, entre ellos los de Massamagrell, Sagunto, Ademuz, Llíria, Albaida, Enguera, Xeresa, Aldaia y Cortes de Pallás, además de Cullera. Paralelamente, continúan en ejecución las actuaciones en Puçol, Villalonga y Sueca, mientras que están previstas nuevas mejoras en Oliva, Canals, l’Olleria, Castelló de Rugat y Gandia.

El modelo de colaboración establece que son los ayuntamientos los que asumen la gestión de los expedientes de contratación, la ejecución y el seguimiento de las obras, así como el pago a las empresas adjudicatarias, mientras que la Diputación financia las actuaciones mediante la justificación de los gastos. “Se trata de una colaboración institucional a tres bandas: Diputación, municipios y Estado”, ha subrayado el presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, quien ha defendido que el trabajo conjunto “permite avanzar en mejoras que benefician al conjunto de la ciudadanía”.

Mompó ha destacado que el objetivo principal del acuerdo es “ofrecer un servicio de calidad y garantizar unas instalaciones dignas”, incidiendo tanto en la atención a la población como en la mejora de las condiciones de vida del personal de la Guardia Civil. Una línea en la que ha insistido también la vicepresidenta primera y diputada de Cooperación Municipal, Natàlia Enguix, quien ha avanzado que la Diputación ya trabaja en un nuevo convenio dotado con otros 600.000 euros para continuar la modernización de los cuarteles.

“La Ribera Baixa y el conjunto de municipios de la provincia merecen infraestructuras públicas a la altura de las necesidades actuales”, ha señalado Enguix, quien ha remarcado que la cooperación entre administraciones “es clave para garantizar la seguridad y el bienestar de quienes viven y trabajan en nuestros pueblos y ciudades”.