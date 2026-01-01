Detenido en Algemesí por robos con fuerza en varios vehículos durante la alerta roja

Agentes de la Policía Local de Algemesí han detenido al presunto autor de varios robos con fuerza en el interior de vehículos estacionados en diferentes calles de la ciudad.

El delincuente aprovechó la situación de emergencia por la declaración de la alerta roja el pasado domingo para romper lunetas de vehículos y sustraer los objetos que pudiera encontrar en su interior. La colaboración ciudadana fue clave para interceptar al presunto autor de estos robos ya que el aviso de los vecinos permitió una rápida coordinación entre las patrullas y, tras protagonizar una persecución, se pudo interceptar y arrestar a esta persona, según ha detallado la Policía Local a través de las redes sociales.

Fuentes del cuerpo han agradecido la implicación de la ciudadanía, que consideran fundamental para mantener la seguridad en la ciudad.