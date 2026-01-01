La dimisión del concejal de Hacienda acentúa la debilidad del gobierno socialista de l'Alcúdia

El PSPV de l'Alcúdia iniciará el año con un nuevo relevo en el equipo de gobierno tras presentar su dimisión, en el último pleno de 2025, el concejal de Hacienda, Javier Mozos. La renuncia se produce en medio de una delicada situación tanto para el partido como para el ayuntamiento, que se ha visto forzado a elaborar un plan económico financiero para tratar de reconducir las maltrechas arcas municipales.

Durante la sesión plenaria, Mozos aseguró que se disponía a "dar un paso al lado por motivos personales". "No ha sido una decisión fácil, pero sí meditada y tomada por responsabilidad", agregó, para añadir a continuación: "Han habido momentos buenos, malos y duros. Pero ha sido un honor poder trabajar por este municipio".

Con la voz quebrada por la emoción, Mozos dio las gracias a los compañeros de partido, de corporación, al personal municipal, a los vecinos de l’Alcúdia y a su familia, de quien dijo: "Con palabras, críticas o propuestas me han ayudado a seguir adelante". "Me voy con humildad y con la satisfacción de haberlo hecho de la mejor manera posible aunque, indudablemente, con errores y aciertos, pero siempre desde el corazón y el compromiso con este pueblo. Deseo a este equipo de gobierno y al resto de la corporación lo mejor para seguir trabajando por el bien común de este pueblo", concluyó.

Tanto Raquel Coronado (Compromís) como Juan Manuel Arnandis (PP) dejaron de lado las numerosas críticas a la gestión municipal lanzadas durante la legislatura para mostrar su agradecimiento a Mozos. "Nos tienes para lo que necesites y consideres oportuno", llegó a manifestar Arnandis.

Las finanzas, en el punto de mira

Con todo, esta renuncia se produce un contexto muy delicado. Se mire desde el frente que se mire. A nivel municipal, el Ayuntamiento de l'Alcúdia atraviesa lo que la oposición ha facilicado de situación económica "insostenible". No ayudó a la localidad encontrarse entre las damnificadas de la dana del pasado 29 de octubre de 2024. El consistorio liquidó sus cuentas de dicho año con algo más de un millón de euros gastados fuera de presupuesto (uno que, además, se prorrogó), el pago a los proveedores se ha demorado en exceso y ha pasado varios meses sin interventor, ni técnico ni administrativo en el departamiento de Hacienda. Y todo ello mientras se hace lo posible por reconstruir lo que la inundación del Magro arrasó. Demasiados frentes abiertos.

Y a ello se suma la situación política de un gobierno que ya inició la legislatura en minoría. El Partido Socialista puede presumir de haber gobernado siempre la ciudad, aunque en las pasadas elecciones se quedó a un escaño de la mayoría absoluta tras perder tres ediles con respecto a los comicios de 2019. A diferencia de 2015, cuando el PSPV y Compromís conformaron un bipartito para gestionar el ayuntamiento, en esta ocasión ha tenido que negociar cada propuesta que la formación quería sacar adelante.

Todo ello ha pasado factura al partido, que sufre un importante desgaste llegados a este punto. Con el alcalde de baja, el PSPV afronta ahora la difícil tarea de cubrir la vacante que deja Mozos. Y no parece sencillo porque, hace unos meses, ya tuvo serias dificultades para resolver un proceso similar. En verano, María José Retamino, hasta aquel momento concejala de Igualdad, dejó su escaño. El reemplazo llegó en noviembre y para ello hubo que agotar la lista electoral. Retamino, que ocupaba el octavo lugar, dio paso a José Antonio Moreno, el decimoséptimo y último representante de la candidatura. Hasta ocho personas rechazaron el puesto entonces. De repetirse el escenario, los socialistas deberán acudir a alguno de los tres suplentes.