El hospital de Alzira reivindica los 6,3 millones inyectados en 2025 como una de las inversiones más altas de la historia
El centro sanitario abre en enero la nueva unidad de corta estancia con once camas y anuncia para este año el nuevo consultorio de Corbera
La gerencia destaca el impulso dado a otros proyectos estratégicos como la ampliación del aparcamiento, el nuevo hospital oncohematológico y la reforma del área de Urgencias
La Conselleria de Sanidad, a través del Departamento de Salud de la Ribera, ha invertido en 2025 un total de 6.316.055 euros en infraestructuras, equipamiento y servicios sanitarios, con el objetivo de reforzar la calidad asistencial tanto en el Hospital Universitario de La Ribera como en la red de Atención Primaria del departamento.
Estas inversiones se han dirigido a la mejora de espacios asistenciales, la incorporación de tecnología de última generación y la puesta en marcha de proyectos estratégicos que permitirán dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de la población de la comarca.
Fuentes del Hospital Universitario de la Ribera destacan actuaciones como la incorporación de un nuevo acelerador lineal para radioterapia, que ha permitido mejorar los tratamientos oncológicos; la ampliación del área de Hemodiálisis, cuya finalización está prevista para el primer semestre del año; y la creación de una nueva unidad de corta estancia, con 11 camas, que se inaugurará este mes de enero.
Asimismo, el hospital ha reforzado su capacidad diagnóstica y quirúrgica con la adquisición de nuevos ecógrafos, arcos quirúrgicos y salas de radiología digital, dotando al centro de tecnología de última generación para una atención más precisa y eficiente.
En el ámbito de la Atención Primaria, en 2025 se han iniciado proyectos clave como la ampliación y reforma del Centro de Salud Integrado de Sueca y la construcción del nuevo consultorio de Corbera, cuya ejecución está prevista para 2026.
Además, se han puesto en marcha otras actuaciones relevantes como la ampliación del Centro de Salud de Algemesí y la puesta en marcha del nuevo consultorio auxiliar de Massalavés, reforzando la atención sanitaria de proximidad y mejorando la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios de salud.
Proyectos estratégicos de futuro
El año 2025 ha sido especialmente relevante por el impulso en inversiones estratégicas a medio y largo plazo, históricamente demandadas por la ciudadanía de la Ribera. Entre ellas, destaca la ampliación del parking del hospital, actualmente en fase pública de expropiación de terrenos; el nuevo Hospital Oncohematológico, con un presupuesto superior a los 10 millones de euros y ya en fase de redacción del proyecto; el proyecto de Ampliación y Reforma del área de Urgencias con una ampliación de 720 metros cuadrados así como el proyecto de Ampliación del Bloque Quirúrgico que aumentará el área en más de 1.400 metros cuadrados, ambos aprobados por la Dirección de Asistencia Sanitaria.
La gerente del Departamento de Salud de La Ribera, Rosabel Ribes, ha señalado que 2025 “ha sido uno de los años con mayor volumen de inversión de la historia del departamento, tanto por la cuantía económica como por el alcance de las actuaciones impulsadas”. Asimismo, ha destacado que “este año marca un punto de inflexión, ya que se han puesto enmarcha proyectos de gran envergadura, amplia e históricamente demandados por la ciudadanía de la Ribera, que por fin se convertirán en una realidad”.
Ribes ha añadido que “estas actuaciones permiten planificar la sanidad del futuro, con infraestructuras modernas, mayor capacidad asistencial y una respuesta más adecuada a las necesidades de una población en crecimiento”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres constructoras se interesan por reactivar la urbanización fantasma de Càrcer
- La lluvia descarga con fuerza en la Ribera: Un coche atrapado, caminos cortados y alcantarillas colapsadas
- El emotivo reencuentro entre un perro y su dueño en Tavernes de la Valldigna tras dos meses desaparecido: 'Myro lloraba y sus tutores, también
- Las lluvias provocan el derrumbe del techo de una casa y la evacuación de vecinos en l’Alcúdia
- La ampliación del aparcamiento del hospital de Alzira permitirá a Ribera Salud volver a hacer caja
- El joven de Gavarda que mantiene el vuelo de una tradición milenaria
- La crecida del barranco de la Casella empieza a preocupar en Alzira
- Carcaixent vigila sus barrancos ante el riesgo de inundaciones y posibles evacuaciones