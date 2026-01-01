El hospital de Alzira reivindica los 6,3 millones inyectados en 2025 como una de las inversiones más altas de la historia

La Conselleria de Sanidad, a través del Departamento de Salud de la Ribera, ha invertido en 2025 un total de 6.316.055 euros en infraestructuras, equipamiento y servicios sanitarios, con el objetivo de reforzar la calidad asistencial tanto en el Hospital Universitario de La Ribera como en la red de Atención Primaria del departamento.

Estas inversiones se han dirigido a la mejora de espacios asistenciales, la incorporación de tecnología de última generación y la puesta en marcha de proyectos estratégicos que permitirán dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de la población de la comarca.

Fuentes del Hospital Universitario de la Ribera destacan actuaciones como la incorporación de un nuevo acelerador lineal para radioterapia, que ha permitido mejorar los tratamientos oncológicos; la ampliación del área de Hemodiálisis, cuya finalización está prevista para el primer semestre del año; y la creación de una nueva unidad de corta estancia, con 11 camas, que se inaugurará este mes de enero.

Imagen virtua de la ampliación diseñada para el área de Urgencias y el Bloque Quirúrgico. / Levante-EMV

Asimismo, el hospital ha reforzado su capacidad diagnóstica y quirúrgica con la adquisición de nuevos ecógrafos, arcos quirúrgicos y salas de radiología digital, dotando al centro de tecnología de última generación para una atención más precisa y eficiente.

En el ámbito de la Atención Primaria, en 2025 se han iniciado proyectos clave como la ampliación y reforma del Centro de Salud Integrado de Sueca y la construcción del nuevo consultorio de Corbera, cuya ejecución está prevista para 2026.

Además, se han puesto en marcha otras actuaciones relevantes como la ampliación del Centro de Salud de Algemesí y la puesta en marcha del nuevo consultorio auxiliar de Massalavés, reforzando la atención sanitaria de proximidad y mejorando la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios de salud.

Proyectos estratégicos de futuro

El año 2025 ha sido especialmente relevante por el impulso en inversiones estratégicas a medio y largo plazo, históricamente demandadas por la ciudadanía de la Ribera. Entre ellas, destaca la ampliación del parking del hospital, actualmente en fase pública de expropiación de terrenos; el nuevo Hospital Oncohematológico, con un presupuesto superior a los 10 millones de euros y ya en fase de redacción del proyecto; el proyecto de Ampliación y Reforma del área de Urgencias con una ampliación de 720 metros cuadrados así como el proyecto de Ampliación del Bloque Quirúrgico que aumentará el área en más de 1.400 metros cuadrados, ambos aprobados por la Dirección de Asistencia Sanitaria.

La gerente del Departamento de Salud de La Ribera, Rosabel Ribes, ha señalado que 2025 “ha sido uno de los años con mayor volumen de inversión de la historia del departamento, tanto por la cuantía económica como por el alcance de las actuaciones impulsadas”. Asimismo, ha destacado que “este año marca un punto de inflexión, ya que se han puesto enmarcha proyectos de gran envergadura, amplia e históricamente demandados por la ciudadanía de la Ribera, que por fin se convertirán en una realidad”.

Ribes ha añadido que “estas actuaciones permiten planificar la sanidad del futuro, con infraestructuras modernas, mayor capacidad asistencial y una respuesta más adecuada a las necesidades de una población en crecimiento”.