El Llibre de Privilegis de la vila d’Alzira
Al voltant del 750 aniversari de la mort de Jaume I (i XIII)
Aureliano J. Lairón Pla
Amb l’any que comença concloem la sèrie d’articles en torn al 750 aniversari de la mort de Jaume I, efemèrides que commemorarem en 2026 ja que el monarca va morir el 27 de juliol de 1276. A través d’estos articles ens hem aproximat a la vida del rei per antonomàsia dels valencians alhora que hem fet present l’estreta vinculació del conqueridor amb la capital de la Ribera del Xúquer que, precissament este any celebrarà també un altra efemèrides important: la del 150 aniversari del títol de ciutat, esdeveniment del qual ens ocuparem pròximament. Per a finalitzar la sèrie donem compte d’un dels documents més interessants de l’Arxiu Municipal d’Alzira, del Llibre de Privilegis de la vila, el mal denominat Aureum Opus pel que té a vore amb la figura del monarca.
La professora Josepa Cortés, especialista en el còdex, a la qual vaig convidar l’any 2010 perquè ens parlara de l’esmentada obra, del nostre interessant i ric manuscrit, va destacar del nostre llibre que era el més elaborat i luxós d’entre tots els existents en el territori valencià i va ressaltar l’alt valor polític del mateix a banda de l’artístic i material al temps que lloà el seu magnífic estat de conservació.
Cortés, autora d’una edició crítica de l’obra publicada l’any 2001, en donar compte dels exemplars que s’han conservat, destacà que el manuscrit alzireny pot datar-se al voltant de 1380, posà de relleu les seus miniatures, digué que el possible autor de les mateixes poguéser Lleonard Crespí ifeu referència al calendari que s’inclou al principi així com a la taula de rúbriques. Les sis grans inicials miniades situades al primer document de cada regnat representen la figura del rei corresponent a cada conjunt de privilegis. I el primer dels reis representats és, naturalment, el rei Jaume, a qui es presenta com a profeta David tocant una arpa de deu cordes, sens dubte una de les representacions més interessants i antigues del monarca, una il·lustració que el mostra amb barba rogenca, sedent sobre una estora, encara que amb desproporcionat cap i mans.
La professora Núria Ramón-Marqués diu al respecte de la miniatura del rei del llibre alzireny que el seu autor va representar al monarca com a imatge majestàtica, vestit amb gipó blau amb el cinto lligat al maluc. La policromia utilitzada és similar a la emprada en el cinturó, el coll i les calces, que són de color verd. L’us del model iconogràfic del rei David per a identificar Jaume I, diu que no degué ser casualitat ja que el conqueridor va fer de la conquesta del Regne de València la seua pròpia croada cristiana contra els territoris musulmans com a recurs polític per a convertir-se en defensor de la cristiandat i reforçar la idea de la “sacralitas cristiana” per a convertir-se en el representant de Déu en la terra.
La miniatura alzirenya del rei s’ha reproduït en gran quantitat d’obres.
- Tres constructoras se interesan por reactivar la urbanización fantasma de Càrcer
- La lluvia descarga con fuerza en la Ribera: Un coche atrapado, caminos cortados y alcantarillas colapsadas
- El emotivo reencuentro entre un perro y su dueño en Tavernes de la Valldigna tras dos meses desaparecido: 'Myro lloraba y sus tutores, también
- Las lluvias provocan el derrumbe del techo de una casa y la evacuación de vecinos en l’Alcúdia
- La ampliación del aparcamiento del hospital de Alzira permitirá a Ribera Salud volver a hacer caja
- El joven de Gavarda que mantiene el vuelo de una tradición milenaria
- La crecida del barranco de la Casella empieza a preocupar en Alzira
- Carcaixent vigila sus barrancos ante el riesgo de inundaciones y posibles evacuaciones