Pérez LlorcaTragedia en IndonesiaAccidente mortal ValènciaNochevieja en ValènciaCristina PedrochePrevisión de nieveFestivos 2026
El primer bebé del año se hace esperar en el Hospital de la Ribera más que nunca

Fachada del hospital comarcal en una imagen de archivo.

Fachada del hospital comarcal en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Alzira

El primer bebé del año se ha hecho esperar este 1 de enero en el Hospital Universitario de la Ribera, más que nunca.

Lejos de los nacimientos registrados en otros centros sanitarios de España cuando sonaban las campanadas o todavía de madrugada, como ha sucedido con los primeros niños de la Comunitat Valenciana o sucedió con el primer niño hace justo un año, las pacientes del área de maternidad del hospital de Alzira se lo han cogido con calma de forma que entrada la tarde todavía no se había comunicado ningún alumbramiento.

El Llibre de Privilegis de la vila d’Alzira

