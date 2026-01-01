Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El primer bebé del año se hace esperar en la Ribera más que nunca: se llama Josué y ha nacido a las 19,10 h.

Se trata de una familia de l'Alcúdia

Los padres con el niño, esta tarde, y personal del hospital que les ha ofrecido un presente como primer bebé del año.

Los padres con el niño, esta tarde, y personal del hospital que les ha ofrecido un presente como primer bebé del año. / Levante-EMV

Pascual Fandos

Alzira

El primer bebé del año se ha hecho esperar este 1 de enero en el Hospital Universitario de la Ribera, más que nunca. No ha sido hasta las 19,10 horas cuando se ha producido el primer alumbramiento en el centro comarcal.

Lejos de los nacimientos registrados en otros hospitales de España cuando sonaban las campanadas o todavía de madrugada, como ha sucedido con los primeros niños de la Comunitat Valenciana o sucedió con el primer niño de la Ribera hace justo un año, el primer bebé ha llegado con la merienda, pasadas las 19 horas.

Se llama Josué, es hijo de Dani y Yexsi, una familia de l'Alcúdia, ha pesado 3.340 kg. Tanto el niño como la madre se encuentran en buen estado. Como es habitual en estos casos, el hospital ha ofrecido a la familia un presente. Enhorabuena.

