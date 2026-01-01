El Sorteo Extraordinario de la Once reparte 1,5 millones en Alzira, Cullera, Algemesí y Benifaió

El Extra de Navidad de la ONCE 2026, celebrado este jueves 1 de enero, ha dejado 1.580.000 millones de euros en cuatro localidades de la Ribera, en las que diferentes vendedores habían distribuido cupones agraciados con el tercer premio. A cada uno de los cuales le han correspondido 20.000 euros.

Alzira se lleva la palma con algo más de un millón de euros, ya que se han despachado 51 de los 79 cupones premiados. En concreto, a Alzira han ido a parar 1.020.000 euros, a través de los vendedores María Amparo Giménez Pastor, que ha repartido 520.000 euros en 26 cupones agraciados con 20.000 euros; Vanesa Sanchis Calabuig, que ha llevado a esta localidad 400.000 euros en 20 cupones premiados; y Rosa María Richart Prats, quien ha repartido 100.000 euros en cinco cupones.

Cullera, por su parte, también cuenta con agraciados que se han repartido 400.000 euros, en 20 cupones premiados. De ellos, Pedro Seda Morante ha repartido 200.000 euros, la misma cantidad que ha dado el vendedor Jordi Vidal Rodríguez.

Una tercera localidad de la Ribera, Algemesí, también ha resultado agraciada. La vendedora Pilar Casas Alcántara ha repartido 120.000 euros en seis cupones premiados, mientras que Benifaió ha sido agraciada con 40.000 euros en dos cupones, comercializados por Jorge Carbonell García.

El Sorteo Extraordinario de Navidad de la ONCE ha puesto en juego 90 premios de 400.000 euros cada uno, y otros tantos de 40.000 y 20.000.