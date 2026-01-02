Algemesí traslada al pabellón la entrega de cartas y la cabalgata de Reyes por el temporal
El ayuntamiento aplaza la Expofira Jove prevista para este sábado y organiza turnos para evitar aglomeraciones que superen el aforo máximo del 9 d'Octubre
El Ayuntamiento de Algemesí ha adaptado el programa de actos relacionados con la llegada de los Reyes Magos de Oriente a la ciudad a la previsión del tiempo. Con el objetivo de garantizar la seguridad, la comodidad de las familias y un correcto funcionamiento de la organización, todos los actos se trasladarán al Pabellón 9 d’Octubre y se realizarán en diferentes turnos para cumplir con el aforo máximo permitido, evitar largas esperas en un contexto de lluvia y facilitar el acceso ordenado del público.
El consistorio ha recomendado a la ciudadanía evitar los desplazamientos con vehículo privado hasta la zona del pabellón para reducir posibles atascos.
En cuanto a la entrega de cartas a los pajes reales, la actividad se organizará en tres turnos diferenciados. A las 16.30 horas tendrá lugar la entrega de cartas silenciosa para niños y niñas con hipersensibilidad sensorial. Posteriormente, a las 17.00 horas, se desarrollará el primer turno de entrega de cartas ordinaria, mientras que el segundo turno ordinario está previsto para las 18.30 horas.
Cabalgata de Reyes
En cuanto a la Cabalgata de Reyes, también se llevará a cabo en el pabellón cubierto y el acceso también será de manera escalonada. Habrá un primer turno a las 16.30 horas (la apertura de puertas del pabellón será a las 16.15 horas) y un segundo turno previsto para las 18.00 horas.
Aquí también habrá un espacio reservado en las gradas para los niños y niñas con diversidad funcional, en sustitución del balcón del Casino Liberal. Este espacio está pensado para evitar las aglomeraciones. Para inscribirse, las familias tendrán que enviar un correo electrónico a inclusio@algemesi.net hasta el 4 de enero a las 18.00 horas, indicando los datos de las personas asistentes, un teléfono de contacto y la edad de los menores.
Aplazado la Expofira Jove
Finalmente, el ayuntamiento informa de que la Expofira Jove, prevista inicialmente para mañana sábado, 3 de enero, queda aplazada a una nueva fecha, que se comunicará próximamente.
Suscríbete para seguir leyendo
- La lluvia descarga con fuerza en la Ribera: Un coche atrapado, caminos cortados y alcantarillas colapsadas
- El Sorteo Extraordinario de la Once reparte 1,5 millones en Alzira, Cullera, Algemesí y Benifaió
- Las lluvias provocan el derrumbe del techo de una casa y la evacuación de vecinos en l’Alcúdia
- El emotivo reencuentro entre un perro y su dueño en Tavernes de la Valldigna tras dos meses desaparecido: 'Myro lloraba y sus tutores, también
- El joven de Gavarda que mantiene el vuelo de una tradición milenaria
- La crecida del barranco de la Casella empieza a preocupar en Alzira
- Tres constructoras se interesan por reactivar la urbanización fantasma de Càrcer
- Carcaixent vigila sus barrancos ante el riesgo de inundaciones y posibles evacuaciones