Algemesí traslada al pabellón la entrega de cartas y la cabalgata de Reyes por el temporal

El Ayuntamiento de Algemesí ha adaptado el programa de actos relacionados con la llegada de los Reyes Magos de Oriente a la ciudad a la previsión del tiempo. Con el objetivo de garantizar la seguridad, la comodidad de las familias y un correcto funcionamiento de la organización, todos los actos se trasladarán al Pabellón 9 d’Octubre y se realizarán en diferentes turnos para cumplir con el aforo máximo permitido, evitar largas esperas en un contexto de lluvia y facilitar el acceso ordenado del público.

El consistorio ha recomendado a la ciudadanía evitar los desplazamientos con vehículo privado hasta la zona del pabellón para reducir posibles atascos.

En cuanto a la entrega de cartas a los pajes reales, la actividad se organizará en tres turnos diferenciados. A las 16.30 horas tendrá lugar la entrega de cartas silenciosa para niños y niñas con hipersensibilidad sensorial. Posteriormente, a las 17.00 horas, se desarrollará el primer turno de entrega de cartas ordinaria, mientras que el segundo turno ordinario está previsto para las 18.30 horas.

Cabalgata de Reyes

En cuanto a la Cabalgata de Reyes, también se llevará a cabo en el pabellón cubierto y el acceso también será de manera escalonada. Habrá un primer turno a las 16.30 horas (la apertura de puertas del pabellón será a las 16.15 horas) y un segundo turno previsto para las 18.00 horas.

Aquí también habrá un espacio reservado en las gradas para los niños y niñas con diversidad funcional, en sustitución del balcón del Casino Liberal. Este espacio está pensado para evitar las aglomeraciones. Para inscribirse, las familias tendrán que enviar un correo electrónico a inclusio@algemesi.net hasta el 4 de enero a las 18.00 horas, indicando los datos de las personas asistentes, un teléfono de contacto y la edad de los menores.

Aplazado la Expofira Jove

Finalmente, el ayuntamiento informa de que la Expofira Jove, prevista inicialmente para mañana sábado, 3 de enero, queda aplazada a una nueva fecha, que se comunicará próximamente.