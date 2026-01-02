Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alzira también aplaza la cabalgata de Reyes a la mañana del día 6

El ayuntamiento reorienta el desfile como una despedida a los Magos de Oriente

Una cabalgata de Alzira, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Pascual Fandos

Alzira

Las previsiones de mal tiempo para la víspera de Reyes han llevado al Ayuntamiento de Alzira a aplazar la tradicional cabalgata, un desfile multitudinario que tradicionalmente da la bienvenida cada 5 de enero a Sus Majestades de Oriente, y que en esta ocasión se convertirá en un desfile de despedida.

La cabalgata se celebrará el día 6 a partir de las 11 de la mañana y recorrerá el siguiente itinerario: Pare Castells (Escola d’Adults), Verge de la Murta, Plaça 1r de Maig, Federico Gómez Clemente, Gandia, Plaça Alacant, Benito Pérez Galdós, Plaça Major, Avinguda Sants Patrons, Correus, Major Santa Catalina, Plaça Constitució hasta llegar al ayuntamiento, donde se despedirá a los Reyes Magos con todo el afecto de niños y adultos.

