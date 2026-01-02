Carcaixent celebrará a cubierto la recepción de los Reyes Magos
El ayuntamiento traslada a la Cadenera los actos y suspende la cabalgata
Alzira
El Ayuntamiento de Carcaixent ha trasladado el centro multiusos La Cadenera la recepción a los Reyes Magos prevista para el próximo lunes por la previsión de lluvia para esa tarde.
A cubierto, se ofrecerá un espectáculo de recepción a los Magos de oriente, con personajes populares, música, bailes y golosinas, en el que los niños se podrán realizar fotos con los Reyes.
Finalizado este acto, Melchor, Gaspar y Baltasar se desplazarán a la parroquia de la Asunción para la adoración del Niño y la alcaldesa de la ciudad les recibirá en el despacho del ayuntamiento para organizar la noche de reparto, aunque no habrá cabalgata.
