Carcaixent celebrará a cubierto la recepción de los Reyes Magos

El Ayuntamiento de Carcaixent ha trasladado el centro multiusos La Cadenera la recepción a los Reyes Magos prevista para el próximo lunes por la previsión de lluvia para esa tarde.

A cubierto, se ofrecerá un espectáculo de recepción a los Magos de oriente, con personajes populares, música, bailes y golosinas, en el que los niños se podrán realizar fotos con los Reyes.

Finalizado este acto, Melchor, Gaspar y Baltasar se desplazarán a la parroquia de la Asunción para la adoración del Niño y la alcaldesa de la ciudad les recibirá en el despacho del ayuntamiento para organizar la noche de reparto, aunque no habrá cabalgata.